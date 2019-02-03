Кейн - о восстановлении после травмы: «Всё идет хорошо»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, как проходит его восстановление после травмы лодыжки.

Всё идет хорошо. Пока тренируюсь в облегченном режиме. Позже планируем начать работу с мячом и посмотреть, как будет реагировать лодыжка.