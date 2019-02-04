Солари: «„Реал“ никогда не сдается»

Наставник «Реала» Сантьяго Солари пообщался с журналистами после победы над «Алавесом» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Мы будем бороться за победу во всех турнирах до самого конца, то есть до самого последнего матча сезона. Сегодня мы показали, что у нас есть огромное желание сократить отставание от «Барселоны», что мы и сделали. «Реал» никогда не сдается.