Спаллетти: «„Интеру“ не хватает характера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Болоньи».

Мы выглядели неуверенно. Когда есть сомнения в своих силах, то начинают возникать ошибки, которые и приводят к пропущенным мячам. Нам не хватает характера, чтобы выигрывать вот такие матчи. Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работу с «Интером».

Свист болельщиков? Для меня это не ново. Я считаю, что когда ты платишь деньги за билет на матч, то ожидаешь немного другого, а не проигрыша своей команды.