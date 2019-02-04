Ярцев: «„Спартак“ рано избавился от Еременко»

Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев заявил, что он оставил бы в московской команде хавбека Романа Еременко. Напомним, что во второй части сезона Роман будет выступать за «Ростов».
Когда Рома появился в России, я сожалел, что он не попал в «Спартак». Это наш игрок. Я бы от него не отказался. Сейчас ему, как и в случае с Аленичевым и Титовым, нужно время. А как вы хотите? Чтобы он «с листа» заиграл? Нужно было дать возможность подготовиться, притереться к команде. Я думаю, что, пройдя сборы у Валерия Карпина, он еще будет в порядке. Для этого есть все: мастерство, ум, техника. Последнего слова он еще не сказал, и «Спартак» рано от него отказался. Почему говорю рано? Для молодых, которые появляются в «Спартаке», Рома был бы связующим звеном.
То есть "опрокинуть" надо было.....но по-позже...)))
То есть "опрокинуть" надо было.....но по-позже...)))
Еременко, Натхо...
Еременко, Натхо...
Жаль он не читает наши о нем мнения.
Жаль он не читает наши о нем мнения.
Время покажет, правильно или нет?
Время покажет, правильно или нет?
Ну так. Наркоман и Иуда) всё как в спаме любят)
Ну так. Наркоман и Иуда) всё как в спаме любят)