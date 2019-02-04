Ярцев: «То, что Глушаков играл плохо - это вина Карреры»

Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев выразил мнение, что на игре хавбека Дениса Глушакова сказывался его конфликт с Массимо Каррерой.

Вина тренера в том, что Глушаков играл плохо? Я думаю, да. И еще администрации клуба, которая практически не приняла участие с этой истории. Ведь было видно, что у парня не все в порядке. Значит, нужно было к нему как-то по-другому отнестись, поговорить. Опять же, мы не знаем подоплеку и только обсуждаем пенсионерский футбол... А пенсионерский футбол – это я. Вот меня на поле, если увидите, тогда так и говорите.