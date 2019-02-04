Ярцев: «То, что Глушаков играл плохо - это вина Карреры»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.5 3.1 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3 2.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.8 3.25 4.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 4.2 3.6 1.83
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 12’ Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 2:0 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
15:00 10’ Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 0:0 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Ярцев: «То, что Глушаков играл плохо - это вина Карреры»

сегодня, 11:34

Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев выразил мнение, что на игре хавбека Дениса Глушакова сказывался его конфликт с Массимо Каррерой.

Вина тренера в том, что Глушаков играл плохо? Я думаю, да. И еще администрации клуба, которая практически не приняла участие с этой истории. Ведь было видно, что у парня не все в порядке. Значит, нужно было к нему как-то по-другому отнестись, поговорить. Опять же, мы не знаем подоплеку и только обсуждаем пенсионерский футбол... А пенсионерский футбол – это я. Вот меня на поле, если увидите, тогда так и говорите.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   17 / 809
сегодня в 14:08
Это вина самого Глушакова.
RIR68
RIR68
   37 / 809
сегодня в 14:00
администрация клуба очень даже приняла участие в этой истории! кто пустил на территорию базы жену Глушакова и указал ей ту баньку, где Глушаков консультировался с юристом-одноклассницей?
Т34
Т34
   9 / 809
сегодня в 13:43
Ярцева вытащили на свет, как черта из табакерки, потому что не за горами продолжение чемпионата, а Глушаков в команде и многие из болельщиков красно-белых с этим не смирились. Вот и начинается кампания по его реабилитации, а для этого естественно снова надо перемыть косточки Каррере, который парень хороший, но виноват во всех спартаковских грехах. Такой козел отпущения. При всем уважении к Ярцеву, считаю, что он зря влез в эту "игру" вышестоящих спартаковских деятелей. Но, не было бы Ярцева, нашелся бы кто-то другой из когорты ветеранов, который также по указке выступил бы, примерно с теми же высказываниями. Текст давно заготовлен и расписан по графику, когда и кому напомнить о том, что никто в Спартаке ни в чем не виноват, а это все итальянец Каррера внес всю смуту.
LOpp
LOpp
   7 / 809
сегодня в 13:07
в убийстве Кеннеди тоже Каррера виноват.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   64 / 809
сегодня в 13:03
Плевать в сторону Карреры становится модным.
Кто плюнул,тот и герой.
Общая вводная-надо бережнее,по-сестрёнски относится к нашей элите Глушаковым,Мамаевым,Кокориным.
Юрниекс
Юрниекс
   150 / 809
сегодня в 12:56
А может самогон и банька с 31ами?
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   187 / 809
сегодня в 12:38
Антирекорд- 0:7 в ЛЧ вина Карреры, к гадалке не ходи!
Ну а плохая игра банщика-лайкиста это уже довесок.
blitz
blitz
   184 / 809
сегодня в 12:27
Физрук, что с него взять
clop
clop ответил makkie
   200 / 809
сегодня в 12:12
Странно, но Ярцев сам себе противоречит - не зная ситуации, вменяет вину Каррере, а не Глушакову.
Ну, правильно, на Карреру и надо всех собак вешать. Потому что Каррера уволен, а Глушак в команде.
Вот 25-процентный клоун так и делает. Видно, что парень разбирается в политике своего клуба :)
ziborock
ziborock
   38 / 809
сегодня в 11:56
Вообще то при Каррере Глушаков был признан лучшим игроком сезона 2016 - 17, и главное по делу!!!
makkie
makkie
   25 / 809
сегодня в 11:47
Странно, но Ярцев сам себе противоречит - не зная ситуации, вменяет вину Каррере, а не Глушакову.
Footbolista
Footbolista
   12 / 809
сегодня в 11:46
Ярцев: "Вина Каррере!" )...
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 809
сегодня в 11:40
Пенсионерский футбол у Семака,Маркизио,Иваныч,Анюков,Жирков и прочие
NbKA555
NbKA555
   111 / 809
сегодня в 11:38
Сколько можно все это мусолить?
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