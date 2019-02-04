Жоаозиньо: «Галицкий простой человек, меня это поразило»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо поделился мнением о владельце «Краснодара» Сергее Галицком. Ранее футболист в течение семи лет выступал за «быков».

Те, кто его не знают, относятся к Галицкому, как к человеку с сумасшедшими деньгами. А он простой, вот что меня поразило. Может напихать, а может и извиниться перед футболистом, например, за тренировочное поле не очень хорошего качества. Когда я пришел в «Краснодар», попал на сборы в Анталье. Галицкий снял туфли, пиджак и стал бегать по полю, пинать мяч. Ударил по воротам — мяч улетел, он сам побежал его доставать. Мне говорят: «Это наш президент». — «Точно?»