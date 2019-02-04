Ярцев: «Дай бог, чтобы Кононов выдержал»

Бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев рассказал об игре московской команды под руководством Олега Кононова.

Слава богу, сейчас из команды не выходит никакого негатива. «Спартак» выиграл турнир в Катаре. Правда, если этот трофей считать огромной победой, тогда можно и успокоиться… Считаю, что такой сильной, мощной, результативной команда должна предстать весной, в чемпионате. Вот тогда и будем делать выводы. Пока идут только сборы, притирка.

Что понравилось? Игра. Кононов и в предыдущих командах делал акцент на атаку. Меня радует нынешняя результативность. Много подходов к воротам. Правда, в обороне ошибок пока многовато. Среди защитников у Кононова есть выбор – Джикия, Комбаров, Боккетти, удививший всех на чемпионате мира Кутепов, молодой Рассказов, Жиго выздоравливает. Теперь главное найти среди них оптимальную четверку. Это его главная головная боль. Дай бог, чтобы Кононов выдержал. Ведь в таком клубе полутонов не бывает. Либо ты черный, либо – белый… Я за ним наблюдаю. Он правильно ведет игру.