Джо Гомесу потребуется операция из-за перелома ноги

сегодня, 13:31

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес ляжет на операционный стол из-за перелома ноги, который футболист получил еще в начале декабря. Медицинский штаб «красных» пришел к выводу, что игроку лучше сделать операцию, дабы он в конечном итоге смог полностью восстановиться.

«Это удар как для парня, так и для нас, потому что до травмы он был в отличной форме. Но мы не можем рисковать Гомесом, он нужен нам сейчас и в будущем, поэтому ему сделают операцию и он вернется уже тогда, когда будет полностью готов», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.