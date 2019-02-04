Найдено тело одного из пассажиров самолета, на котором летел Сала

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Отделение расследования авиационных происшествий, занимающееся поиском пропавшего самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, выступило с заявлением. Как сообщается, в обломках самолета найдено тело одного из двух пассажиров.

Накануне стало известно, что обломки самолета найдены на дне Ла-Манша. Для обследования морского дна в районе катастрофы был использован подводный дистанционно управляемый аппарат с видеофиксацией. На видеозаписи эксперты увидели тело одного из двух людей, летевших на том самолете. На борту помимо Салы был пилот Дэвид Ибботсон. Пока не сообщается, чье именно тело было обнаружено. Дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с полицией и родственниками футболиста и пилота.