МИД Аргентины попросит возобновить поиски Салы

вчера, 21:45

МИД Аргентины в ближайшее время сделает запрос к правительству Великобритании и Франции с просьбой возобновить поиски пропавшего футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым исчез с радаров в понедельник, пролетая около острова Гернси в Ла-Манше. Местная полиция искала самолет несколько дней, но в четверг прекратила активные поиски, заявив, что шансы найти живым Салу и пилота судна практически равны нулю. После этого ряд футболистов, включая Лионеля Месси, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаина высказался с просьбой о продолжении поисковой операции.