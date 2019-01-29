Тренер «Луккезе» дисквалифицирован на 5 месяцев за удар головой соперника

сегодня, 12:55

Главный тренер итальянского клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин дисквалифицирован до 30 июня за удар головой тренера команды соперника - «Алессандрии».

27 января команды встретились в рамках 23-го тура Серии С. «Луккезе» по ходу игры уступал со счетом 0:2, но в итоге сумел отыграться, забив второй гол на 93-й минуте, после чего на поле началась потасовка. В результате у Фаварина сдали нервы и он отправил своего визави в нокдаун ударом головой. Сам тренер в свое оправдание утверждает, что в него кто-то плюнул со скамейки «Алессандрии», что и спровоцировало его агрессию.

Также утверждается, что по ходу игры Фаварин просил своих игроков «ломать ноги» игрокам «Алессандрии».