Надежды больше нет. Сала и другие футболисты, которых забрало небо

сегодня, 12:30

Самолет, на котором Сала летел из Франции в Британию, найден на дне Ла-Манша. RIP Эмилиано. «Соккер.ру» скорбит вместе с близкими людьми тех, кого забрало небо.

Эмилиано Сала (2019 год)

Самый трагический трансфер 2019 года уже состоялся. Один из самых ярких игроков сезона в Лиге 1 подписал контракт с клубом АПЛ «Кардифф Сити» и стал самым дорогим новичком в истории «лазурных птиц». Только Эмилиано не проведет ни одного матча в Английской Премьер-Лиге. 16 января аргентинец провел последний матч за «Нант», 20-го подписал контракт с валлийским клубом, а на следующий день стало известно, что самолет с ним на борту без вести пропал в окрестностях острова Гернси.

Поисковая операция продолжалась три дня, после чего власти свернули поиски. Был организован сбор средств на частную поисковую кампанию, поучаствовали многие известные футболисты, собрали четверть миллиона евро. Все это время семья футболиста выступала против черных повязок, минут молчания и прочих акций памяти, но сегодня уже не остается сомнений: Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон погибли в авиакатастрофе над Ла-Маншем. Обломки самолета, потерпевшего крушение, были найдены на дне залива. Покойтесь с миром.

ФК «Торино» (1949 год)

4 мая 1949 года футбольная команда Торино вылетела из Лиссабона после матча с «Бенфикой» на трехмоторном самолете Fiat G.212CP. Во время полета была сделана остановка в Барселоне для дозаправки, а до конечного пункта планер не дотянул совсем чуть-чуть. На подлете к Турину самолет попал в зону плотного тумана, пилот потерял ориентацию в пространстве и по трагическому стечению обстоятельств причиной катастрофы стало святое место: самолет крылом задел ограду базилики на холме Супегра и столкнулся с землей на высокой скорости. Все, кто находились на борту, погибли: 31 человек, включая 18 футболистов. «Торино» был сильнейшей командой Италии, выиграв четыре подряд послевоенных чемпионата, в составе выступал десяток игроков «Скуадра Адзурры», в том числе капитан национальной команды Валентино Маццола. «Быки» больше никогда не были такими сильными.

«Манчестер Юнайтед» (1958 год)

Послезавтра, 6 февраля, будет 61-я годовщина авиакатастрофы, в которой погибли восемь футболистов «Манчестер Юнайтед», тренеры и работники клуба, а также журналисты, летевшие с «малышами Басби» из Белграда в Манчестер. Но многие и выжили! Настоящим героем стал вратарь МЮ Харри Грегг, который, придя в сознание, подумал, что уже мертв, но потом сориентировался и спас несколько жизней, вытащив из-под обломков сэра Мэтта Басби и Бобби Чарльтона, вместе с которыми будет делать «Манчестер Юнайтед» снова великим, а также беременную женщину с маленькой дочкой.

«Стронгест» (1969 год)

«Трагедия в Вилоко» произошла в Боливии, самолет DC-6 разбился в Андах, он следовал по маршруту Санта-Крус – Ла-Пас. На борту было 74 человека, включая самую популярную команду Боливии - «Стронгест». Многие бывшие футболисты «сильнейших» вернулись, чтобы помочь клубу, чилийские соседи тоже не остались в стороне, в итоге «тиграм» потребовалось пять лет, чтобы вернуть себе чемпионский титул. И выиграли они его в 1974 году, словно в память о 74 жертвах авиакатастрофы.

«Пахтакор» (1979 год)

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском (ныне Каменское), что в Днепропетровской области Украины, столкнулись два Ту-134. Это одна из крупнейших авиакатастроф в истории СССР и авиации в целом, погибли все 178 пассажиров, находившихся в обоих самолетах, в том числе команда «Пахтакор», летевшая в Минск, в полном составе. После катастрофы состав «Пахтакора» был заново сформирован из добровольцев, приехавших из других команд, а в регламент чемпионата СССР был внесен особый пункт о том, что ташкентский клуб на протяжении трех лет будет оставаться в элитном дивизионе вне зависимости от результатов.

23 голландских футболиста (1989 год)

Лайнер Douglas DC-8 разбился при заходе на посадку в Парамарибо (Суринам), погибли 176 человек, включая 23 футболиста. Это были голландцы суринамского происхождения, которые прибыли на историческую родину, чтобы принять участие в турнире с местными командами. В Суринам собирались и Франк Райкард с Рудом Гуллитом – футбольные звезды мировой величины, но «Милан» запретил им участвовать в соревновании сомнительного уровня, чем сберег жизни.

Сборная Замбии (1993 год)

Сборная Замбии летела в Сенегал на квалификационный матч ЧМ -1994, но достичь пункта назначения не удалось. Погибли все 30 человек, находившиеся на борту, в том числе 18 футболистов и легенда замбийского футбола Годфри Читалу, тренировавший национальную дружину.

ФК «Шапекоэнсе» (2016 год)

28 ноября 2016 года самолет, совершавший рейс из Боливии в Колумбию, врезался в гору, не долетев 18 километров до аэропорта Медельина. Из 77 человек, находившихся на борту, выжить удалось только шестерым (один из них – вратарь Данило, позже скончался в больнице). Защитник Алан Рушел спустя полгода вернулся на поле и продолжает защищать цвета «Шапекоэнсе», вратарь Жаксон Фолман потерял ногу и стал послом клуба, защитник Нето также не сумел вернуться на поле, но он жив и это главное.