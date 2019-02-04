Надежды больше нет. Сала и другие футболисты, которых забрало небо

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.8 3.25 4.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Надежды больше нет. Сала и другие футболисты, которых забрало небо

сегодня, 12:30

Самолет, на котором Сала летел из Франции в Британию, найден на дне Ла-Манша. RIP Эмилиано. «Соккер.ру» скорбит вместе с близкими людьми тех, кого забрало небо. 

Эмилиано Сала (2019 год)

Самый трагический трансфер 2019 года уже состоялся. Один из самых ярких игроков сезона в Лиге 1 подписал контракт с клубом АПЛ «Кардифф Сити» и стал самым дорогим новичком в истории «лазурных птиц». Только Эмилиано не проведет ни одного матча в Английской Премьер-Лиге. 16 января аргентинец провел последний матч за «Нант», 20-го подписал контракт с валлийским клубом, а на следующий день стало известно, что самолет с ним на борту без вести пропал в окрестностях острова Гернси.

Поисковая операция продолжалась три дня, после чего власти свернули поиски. Был организован сбор средств на частную поисковую кампанию, поучаствовали многие известные футболисты, собрали четверть миллиона евро. Все это время семья футболиста выступала против черных повязок, минут молчания и прочих акций памяти, но сегодня уже не остается сомнений: Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон погибли в авиакатастрофе над Ла-Маншем. Обломки самолета, потерпевшего крушение, были найдены на дне залива. Покойтесь с миром.

ФК «Торино» (1949 год)

4 мая 1949 года футбольная команда Торино вылетела из Лиссабона после матча с «Бенфикой» на трехмоторном самолете Fiat G.212CP. Во время полета была сделана остановка в Барселоне для дозаправки, а до конечного пункта планер не дотянул совсем чуть-чуть. На подлете к Турину самолет попал в зону плотного тумана, пилот потерял ориентацию в пространстве и по трагическому стечению обстоятельств причиной катастрофы стало святое место: самолет крылом задел ограду базилики на холме Супегра и столкнулся с землей на высокой скорости. Все, кто находились на борту, погибли: 31 человек, включая 18 футболистов. «Торино» был сильнейшей командой Италии, выиграв четыре подряд послевоенных чемпионата, в составе выступал десяток игроков «Скуадра Адзурры», в том числе капитан национальной команды Валентино Маццола. «Быки» больше никогда не были такими сильными.

«Манчестер Юнайтед» (1958 год)

Послезавтра, 6 февраля, будет 61-я годовщина авиакатастрофы, в которой погибли восемь футболистов «Манчестер Юнайтед», тренеры и работники клуба, а также журналисты, летевшие с «малышами Басби» из Белграда в Манчестер. Но многие и выжили! Настоящим героем стал вратарь МЮ Харри Грегг, который, придя в сознание, подумал, что уже мертв, но потом сориентировался и спас несколько жизней, вытащив из-под обломков сэра Мэтта Басби и Бобби Чарльтона, вместе с которыми будет делать «Манчестер Юнайтед» снова великим, а также беременную женщину с маленькой дочкой. 

«Стронгест» (1969 год)

«Трагедия в Вилоко» произошла в Боливии, самолет DC-6 разбился в Андах, он следовал по маршруту Санта-Крус – Ла-Пас. На борту было 74 человека, включая самую популярную команду Боливии - «Стронгест». Многие бывшие футболисты «сильнейших» вернулись, чтобы помочь клубу, чилийские соседи тоже не остались в стороне, в итоге «тиграм» потребовалось пять лет, чтобы вернуть себе чемпионский титул. И выиграли они его в 1974 году, словно в память о 74 жертвах авиакатастрофы.

«Пахтакор» (1979 год)

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском (ныне Каменское), что в Днепропетровской области Украины, столкнулись два Ту-134. Это одна из крупнейших авиакатастроф в истории СССР и авиации в целом, погибли все 178 пассажиров, находившихся в обоих самолетах, в том числе команда «Пахтакор», летевшая в Минск, в полном составе. После катастрофы состав «Пахтакора» был заново сформирован из добровольцев, приехавших из других команд, а в регламент чемпионата СССР был внесен особый пункт о том, что ташкентский клуб на протяжении трех лет будет оставаться в элитном дивизионе вне зависимости от результатов. 

23 голландских футболиста (1989 год)

Лайнер Douglas DC-8 разбился при заходе на посадку в Парамарибо (Суринам), погибли 176 человек, включая 23 футболиста. Это были голландцы суринамского происхождения, которые прибыли на историческую родину, чтобы принять участие в турнире с местными командами. В Суринам собирались и Франк Райкард с Рудом Гуллитом – футбольные звезды мировой величины, но «Милан» запретил им участвовать в соревновании сомнительного уровня, чем сберег жизни.

Сборная Замбии (1993 год)  

Сборная Замбии летела в Сенегал на квалификационный матч ЧМ-1994, но достичь пункта назначения не удалось. Погибли все 30 человек, находившиеся на борту, в том числе 18 футболистов и легенда замбийского футбола Годфри Читалу, тренировавший национальную дружину.

ФК «Шапекоэнсе» (2016 год)

28 ноября 2016 года самолет, совершавший рейс из Боливии в Колумбию, врезался в гору, не долетев 18 километров до аэропорта Медельина. Из 77 человек, находившихся на борту, выжить удалось только шестерым (один из них – вратарь Данило, позже скончался в больнице). Защитник Алан Рушел спустя полгода вернулся на поле и продолжает защищать цвета «Шапекоэнсе», вратарь Жаксон Фолман потерял ногу и стал послом клуба, защитник Нето также не сумел вернуться на поле, но он жив и это главное. 

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   346 / 811
сегодня в 13:36
Также стоит вспомнить хоккейную команду ВВС, которая погибла в 1950-ом
bayern-cobra
bayern-cobra
   401 / 811
сегодня в 13:26
Царство небесное будем помнить
Jum13
Jum13
   13 / 811
сегодня в 13:24
Ну - пока тело не найдено чисто теоретические шансы остаются, хотя на это, конечно, вряд ли стоит надеяться
борька
борька
   197 / 811
сегодня в 13:24
Вечная память!
nba05
nba05
   158 / 811
сегодня в 13:13
+ Локомотив Ярославль, хоть и хоккей
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   44 / 811
сегодня в 13:13
Потеря!
sergey08
sergey08
сегодня в 12:56
Печаль....
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