Маротта: «Спаллетти не будет уволен»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти не будет уволен в ближайшее время, несмотря на множество слухов.

Мы сейчас не говорим о том, что Спаллетти может быть уволен.

За 22 года работы в руководстве итальянских клубов я никогда не увольнял тренера.

Нужны определенные причины, чтобы уволить тренера, в «Интере» такого нет. Спаллетти остается с нами.

Лига чемпионов решает его будущее? Есть некоторые цели, которые должны быть достигнуты. В конце сезона мы будем делать выводы.