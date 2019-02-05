Бакайоко: «„Милан“ - легендарный клуб. Он с другой планеты»

Полузащитник Тьему Бакайоко подтвердил, что хочет остаться в «Милане». Напомним, права на футболиста принадлежат «Челси».

Для меня и для клуба всё идет хорошо. Переломного момента пока не произошло. Я просто хотел доказать, что достаточно хорош для большого клуба. «Милан» с другой планеты.

В первый день меня поприветствовали Леонардо и Мальдини, и я сразу понял, с кем имею дело. Потом я ощутил атмосферу на «Сан-Сиро», она невероятная. «Милан» - легендарный клуб. Кто бы не захотел остаться в нем на долгое время?