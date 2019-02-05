Гвардиола: «Мне не нравится, когда игроки не выигрывают, но смеются»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ против «Эвертона».

На «Гудисон Парк» играть всегда тяжело. Но наш настрой такой же - выйти на поле, показать хороший футбол и победить, чтобы у нас был шанс на чемпионство.

Главное оставаться хладнокровными. Нас ждут сюрпризы. Я пообщался со своими игроками и посоветовал им не забывать, кто мы есть как команды. Мы сильны, и это я хочу видеть в каждой игре.

Хочу, чтобы мои команды огорчались, когда не выигрывают. Мне не нравится, когда игроки не выигрывают, но смеются.