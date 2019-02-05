Азар принял решение о своем будущем

сегодня, 15:55

Полузащитник «Челси» Эден Азар сообщил, что больше не испытывает сомнений относительно своего будущего.

Я знаю, что сделаю. Я уже принял решение.

Напомним, что бельгиец неоднократно рассказывал о своей любви к «Реалу», но добавлял, что не знает, как поступит.