Азар принял решение о своем будущем

Полузащитник «Челси» Эден Азар сообщил, что больше не испытывает сомнений относительно своего будущего.
Я знаю, что сделаю. Я уже принял решение.
Напомним, что бельгиец неоднократно рассказывал о своей любви к «Реалу», но добавлял, что не знает, как поступит.
Решенье принято... Какое вот онО?!..
Болелы стиснув зубы, затаив дыханье,
Читают, что меж строк растворенО...
Решенье принято... Какое вот онО?!..
Болелы стиснув зубы, затаив дыханье,
Читают, что меж строк растворенО...
-Как?
-Завтра скажу.
-Как?
-Завтра скажу.
Никуда не уйдет, продлит контракт с Челси и всё.
Никуда не уйдет, продлит контракт с Челси и всё.