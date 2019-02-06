Ковач: «Пропуск матчей с „Ливерпулем“ раздражает Мюллера»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал оставшуюся в силе дисквалификацию нападающего Томаса Мюллера, из-за которой футболист пропустит обе встречи с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это было ожидаемо. Красная карточка значит дисквалификацию на два матча, две желтые - на один матч.

УЕФА не захотел смягчить наказание, и это нормально. Хорошо, что дисквалификацию не продлили.

Конечно, пропуск матчей с «Ливерпулем» раздражает и самого Томаса, и нашу команду. Но если не сыграет он, это сделает кто-то другой. Этот другой игрок сыграет приблизительно на том же уровне.