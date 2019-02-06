Тухель: «Не хочу, чтобы Мбаппе брал на себя обязанности Неймара»

Наставник ПСЖ Томас Тухель не хочет, чтобы нападающий Килиан Мбаппе брал на себя обязанности травмированного Неймара.

Обычно я предпочитаю, чтобы Килиан завершал атаки, был нашей последней линией нападения. Он невероятно опасен благодаря скорости, к тому же он голоден до голов.

Не хочу, чтобы он брал на себя обязанности Неймара, играл на подыгрыше и вел позиционную игру. У нас есть игроки, способные это делать, которые смогут поддержать Мбаппе и Кавани, сделать им грамотную передачу. Оба нападающих должны заканчивать атаки, это очень важно.