Бекао - об игре с «Оддом»: «ЦСКА провел отличный матч»

Защитник ЦСКА Бекао подвел итоги товарищеского матча с норвежским «Оддом» (3:0).

Хорошая получилась игра. Мы выполнили то, что просил тренер. Вышли на поле с должным настроем, задали высокий игровой ритм. Товарищеские матчи существуют для того, чтобы исправлять какие-то ошибки, но самое главное, что ЦСКА провёл отличный матч и добыл победу.

Смена схемы? Тренер выбирает тактический рисунок, а я просто хочу поздравить всю команду с победой. Это был отличный матч.