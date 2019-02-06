Рейнгольд: «Решение суда по Кокорину и Мамаеву - дурдом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал продление срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на два месяца.

Решение суда продлить арест Кокорина и Мамаева абсолютно невменяемое, самый настоящий дурдом! В этом не проглядывается никакого правосудия, всё делается по звонку. Происходящее сейчас вокруг футболистов – это юридический беспредел!

Кокорин и Мамаев – маньяки, которых искали долгое время, что ли? Убийцы? Хватит уже. Я их абсолютно не защищаю, но они должны понести законное наказание: условный срок и приличный денежный штраф.