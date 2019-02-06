Чочиев: «Пусть Всевышний не простит тех, кто радуется аресту ребят»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Албания. Первый дивизион
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.7 3.5 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.62 3.6 5.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.4 1.65 6.5
19:00 71’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
ГлавнаяНовости

Чочиев: «Пусть Всевышний не простит тех, кто радуется аресту ребят»

сегодня, 19:43

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев отреагировал на продление ареста для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.

Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину.

Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся»
Сегодня, 18:44 Комментарии17
Рейнгольд: «Решение суда по Кокорину и Мамаеву - дурдом»
Сегодня, 18:35 Комментарии15
Адвокат К. Кокорина: «У нас не было надежды»
Сегодня, 16:45 Комментарии12
Боярский - о продлении ареста: «Лучше весной выходить, чем в такую погоду»
Сегодня, 16:02 Комментарии30
Адвокат: «Прошу суд учесть, что Кокорин может стать инвалидом»
Сегодня, 14:54 Комментарии30
Кирилл Кокорин: «Мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!»
Сегодня, 14:33 Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   25 / 762
сегодня в 20:12
Поддерживаю, пусть паокам икнётся.
nautilus163
nautilus163 ответил Bavaria_M
сегодня в 20:11
а эт что еще за релегиозный клоун фанатик? а почему все должны плакать и жалеть зажравшихся мажоров? которые незаслуженно получают свою зп, о да прославили страну особенно в монако заказав шампузика на 200к евро и путан под гимн РФ. приняли наказание как мужчины ага пытаясь сбежать, только вот незадача а бегать то не умеют пешеходы) и какие оскарбления? сами полезли и как крысы в спину стулом фигачили мужика. да еще при его бабе вроде, а это самый страшный грех в кодексе мужика. и слезы их матерей на их же совести что во первых вырастили таких ,,,,,, так что не надо тут их защищать, и устраивать цирк. и этот хач такой правильный типо а свою высокую зп лучше бы жертвовал в свой кишлак и детишкам дагам. а не лез куда не надо.
Чочиев не даг! Он осетин.
nautilus163
nautilus163
сегодня в 20:09
Чочиев лучше бы думал как усилить свою игру и не быть баластом в команде, а не заступался бы за нарушителей закона!
Знатог
Знатог ответил Так Себе Аналитик
   314 / 762
сегодня в 20:05
"прославляли русский народ на мировых аренах" Мамаев даже кратко и емко высказался про это прославление. "Жду г-на в комментариях".
вот оно и лезет, это гно.
Знатог
Знатог
   314 / 762
сегодня в 19:58
всевышний их и арестовал.
зубы Рональдинью
зубы Рональдинью ответил NAZAR 007
сегодня в 19:58
Продолжается ежегодное голосование на звание лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте ! https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Не стоит голосовать, голосование необъективное, Назар удаляет голоса , где за него не проголосовали, не хочет проиграть. Посмотрите, трижды голоса Рональдинио подтирал.
LOpp
LOpp
   8 / 762
сегодня в 19:58
Через пару месяцев Кокорин станет великим мучеником.
Bavaria_M
Bavaria_M
   241 / 762
сегодня в 19:55
а эт что еще за релегиозный клоун фанатик?
а почему все должны плакать и жалеть зажравшихся мажоров? которые незаслуженно получают свою зп,
о да прославили страну особенно в монако заказав шампузика на 200к евро и путан под гимн РФ.
приняли наказание как мужчины ага пытаясь сбежать, только вот незадача а бегать то не умеют пешеходы)
и какие оскарбления? сами полезли и как крысы в спину стулом фигачили мужика. да еще при его бабе вроде, а это самый страшный грех в кодексе мужика.
и слезы их матерей на их же совести что во первых вырастили таких ,,,,,, так что не надо тут их защищать, и устраивать цирк.
и этот хач такой правильный типо а свою высокую зп лучше бы жертвовал в свой кишлак и детишкам дагам. а не лез куда не надо.
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 762
сегодня в 19:52
Дык, только спартачи и радуются. Вот такие они.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   419 / 762
сегодня в 19:51
А кто радуется? Все хотят справедливости, че уж там!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 762
сегодня в 19:51
"прославляли русский народ на мировых аренах"

Мамаев даже кратко и емко высказался про это прославление.

"Жду г-на в комментариях".
NAZAR 007
NAZAR 007
   82 / 762
сегодня в 19:48
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
NAZAR 007
NAZAR 007
   82 / 762
сегодня в 19:48
Полгода вроде как в апреле и будет как раз., вот аккурат и выпустят в апреле.
С большой вероятностью, хотя и не факт, но все таки это уже немалый срок.
161регион
161регион
   71 / 762
сегодня в 19:47
Бла бла бла....
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   162 / 762
сегодня в 19:47
Крч, мы не только стадо баранов, но еще и во всем виноваты
рус фан
рус фан
   223 / 762
сегодня в 19:47
Да согласен с Чочиевым, продлевать арест это низменный популизм, пора отпускать парней они и так понесли уже наказание и теперь всю жизни им эту пьяную драку/косяк конечно, припоминать будут.
КЭТиК
КЭТиК
   137 / 762
сегодня в 19:46
По честному Кокорин давно должен был сидеть за пьяную езду по встрече, но отмазали.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   98 / 762
сегодня в 19:46
Правильно сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100