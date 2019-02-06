Чочиев: «Пусть Всевышний не простит тех, кто радуется аресту ребят»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев отреагировал на продление ареста для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.

Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину.

Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!