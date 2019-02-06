Чочиев: «Пусть Всевышний не простит тех, кто радуется аресту ребят»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев отреагировал на продление ареста для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.
Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину.
Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!
а почему все должны плакать и жалеть зажравшихся мажоров? которые незаслуженно получают свою зп,
о да прославили страну особенно в монако заказав шампузика на 200к евро и путан под гимн РФ.
приняли наказание как мужчины ага пытаясь сбежать, только вот незадача а бегать то не умеют пешеходы)
и какие оскарбления? сами полезли и как крысы в спину стулом фигачили мужика. да еще при его бабе вроде, а это самый страшный грех в кодексе мужика.
и слезы их матерей на их же совести что во первых вырастили таких ,,,,,, так что не надо тут их защищать, и устраивать цирк.
и этот хач такой правильный типо а свою высокую зп лучше бы жертвовал в свой кишлак и детишкам дагам. а не лез куда не надо.
а почему все должны плакать и жалеть зажравшихся мажоров? которые незаслуженно получают свою зп,
о да прославили страну особенно в монако заказав шампузика на 200к евро и путан под гимн РФ.
приняли наказание как мужчины ага пытаясь сбежать, только вот незадача а бегать то не умеют пешеходы)
и какие оскарбления? сами полезли и как крысы в спину стулом фигачили мужика. да еще при его бабе вроде, а это самый страшный грех в кодексе мужика.
и слезы их матерей на их же совести что во первых вырастили таких ,,,,,, так что не надо тут их защищать, и устраивать цирк.
и этот хач такой правильный типо а свою высокую зп лучше бы жертвовал в свой кишлак и детишкам дагам. а не лез куда не надо.
Мамаев даже кратко и емко высказался про это прославление.
"Жду г-на в комментариях".
Мамаев даже кратко и емко высказался про это прославление.
"Жду г-на в комментариях".
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
С большой вероятностью, хотя и не факт, но все таки это уже немалый срок.
С большой вероятностью, хотя и не факт, но все таки это уже немалый срок.