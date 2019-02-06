Кононов: «Почти определился, кто из молодежи останется на следующий сбор»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 56’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 57’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.5 3.55 2.65
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 46’ Логотип футбольный клуб ВитреВитре 2:2 Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 58’ Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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Кононов: «Почти определился, кто из молодежи останется на следующий сбор»

сегодня, 20:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб АктобеАктобеМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча с «Актобе» (2:2) рассказал, что штаб практически определился с составом «красно-белых» на следующий тренировочный сбор.

— Правильно ли я понимаю, что сейчас вы решили, кто останется, а кто уедет?

— Ну да. Мы не объявляли это, но решали это со спортивным директором. Но у нас еще есть время поразмыслить до следующего дня, но определенный круг ребят вырисовывается. В этом матче мы как раз смотрели, я думаю, что решение по Глушенкову приняли заранее. Он забил два гола, но не поэтому. Он проводит хорошие сборы, вписывается в команду. Надеемся, что дальше будет прогрессировать.

— Сколько человек останется на этом сборе после отъезда группы?

— Мы планировали определенную группу из молодых игроков. Сейчас меняем фамилии с учетом прошедшей игры, травм. Я думаю, что Мельгарехо определенное растяжение получил, поэтому здесь надо подумать, кто заменит. До конца сбора мы придерживаемся своего плана и не сбавляем нагрузки. Только кажется, что 45 минут — не нагрузки. Ребята накануне играли, в этот день тоже. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   25 / 767
сегодня в 21:13
Главное всех зулусов оставить.
1 команда
1 команда
   95 / 767
сегодня в 20:54
Вроде бы вчера он полностью определился, а сегодня уже почти, непонятки какие-то тарасовские.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   193 / 767
сегодня в 20:46
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