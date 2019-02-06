Кононов: «Почти определился, кто из молодежи останется на следующий сбор»

сегодня, 20:40

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча с «Актобе» (2:2) рассказал, что штаб практически определился с составом «красно-белых» на следующий тренировочный сбор.

— Правильно ли я понимаю, что сейчас вы решили, кто останется, а кто уедет?

— Ну да. Мы не объявляли это, но решали это со спортивным директором. Но у нас еще есть время поразмыслить до следующего дня, но определенный круг ребят вырисовывается. В этом матче мы как раз смотрели, я думаю, что решение по Глушенкову приняли заранее. Он забил два гола, но не поэтому. Он проводит хорошие сборы, вписывается в команду. Надеемся, что дальше будет прогрессировать.

— Сколько человек останется на этом сборе после отъезда группы?

— Мы планировали определенную группу из молодых игроков. Сейчас меняем фамилии с учетом прошедшей игры, травм. Я думаю, что Мельгарехо определенное растяжение получил, поэтому здесь надо подумать, кто заменит. До конца сбора мы придерживаемся своего плана и не сбавляем нагрузки. Только кажется, что 45 минут — не нагрузки. Ребята накануне играли, в этот день тоже.