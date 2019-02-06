Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.7 3.5 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.62 3.6 5.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.4 1.65 6.5
19:00 72’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся»

сегодня, 18:44

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов.

– Когда в последний раз команда встречалась с руководством?
– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.

– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?
– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.

– Что говорит главный тренер «Анжи» Магомед Адиев?
– А что он может сказать? Он делает все, чтобы мы не падали духом, продолжали тренироваться. Пока ему удается сохранить коллектив.

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nautilus163
nautilus163
сегодня в 20:20
Может он не потерялся, а сдал свои почки и печень с роговицами черным трансплантологам. А на вырученные средсва погасят долги!
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
   295 / 762
сегодня в 20:17
Я готова выйти на поиски. Что одевать? Мини-юбку и высокие каблуки?
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   94 / 762
сегодня в 20:15
Надо сформировать поисковые отряды, вдруг он в канаве лежит где-нибудь в ежевике
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил зубы Рональдинью
   689 / 762
сегодня в 20:13
фиксируем, Назар первый напал на Байкала!
неудивительно, так всегда
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил NAZAR 007
   689 / 762
сегодня в 20:13
Байкал, свое ЧСВ поубавь. Болельщикам Анжи в тысячи раз больше известно о Кадиеве, нежели тебе. Это чтобы ты не прыгал там, где тебе ничего не известно. Еще с тех времен, когда с махачкалинским Динамо вышла история, когда Толстых постарался выбросить Динамо из первой лиги и ему это удалось. Патроном тогда был как раз Кадиев. Так что не надо песен о том, что тебя оскорбляли, не путай двух вещей : одно дело -просто заходить на ветки и поливать команду помоями вне зависимости от Кадиева, другое - врать наглым образом смешивая одно с другим.
откуда инфа про 1000 раз? сам считал?
Ушастый ёж Сары-кума
Ушастый ёж Сары-кума ответил Рoнальдиньo
   689 / 762
сегодня в 20:11
Вот смотри какая криминальная обстановска в Дагестане, похищают даже президентов футбольных клубов! Ужас!!!
Поэтому оттуда все бегут. Кто в Питере прячется, кто где)
зубы Рональдинью
зубы Рональдинью
сегодня в 20:10
фиксируем, Назар первый напал на Байкала!
tuman960
tuman960
   439 / 762
сегодня в 20:08
крысы бегут с корабля!!!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Байкал-38
   82 / 762
сегодня в 20:05
Когда я называл Кадиева мошенником, что он как занимался кидаловом, так и ещё раз всех кинет и меня за это оскорбляли. Но я в очередной раз оказался прав!!! Даже в той истории когда команда могла не выйти на встречу с ЦСКА была странная история. Всем преподнесли, что игроки решили биться за клуб, но потом несколько игроков признались, что произошло простое запугивания и испугавшись, что останутся без денег, вышли на матч. Кадиев очень талантлив в "разводилове", любит красиво говорить, а потом всех кидает. Кинул РФС, кинул игроков, кинул, Анжи!!!
Байкал, свое ЧСВ поубавь. Болельщикам Анжи
в тысячи раз больше известно о Кадиеве,
нежели тебе. Это чтобы ты не прыгал там,
где тебе ничего не известно. Еще с тех времен,
когда с махачкалинским Динамо вышла история,
когда Толстых постарался выбросить Динамо
из первой лиги и ему это удалось. Патроном
тогда был как раз Кадиев. Так что не надо песен
о том, что тебя оскорбляли, не путай двух вещей :
одно дело -просто заходить на ветки и поливать
команду помоями вне зависимости от Кадиева,
другое - врать наглым образом смешивая одно с другим.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил NAZAR 007
   94 / 762
сегодня в 19:55
Анжи- Динамо ( Ставрополь) 5 : 0 Адиев : Остаюсь тренировать команду до конца сезона. Что позитив то не публиковать ? Опять непроверенные слухи шлепают в ветку, а через день опровержения дают. Запарили уже...
Вот смотри какая криминальная обстановска в Дагестане, похищают даже президентов футбольных клубов! Ужас!!!
Байкал-38
Байкал-38
   96 / 762
сегодня в 19:53
Когда я называл Кадиева мошенником, что он как занимался кидаловом, так и ещё раз всех кинет и меня за это оскорбляли. Но я в очередной раз оказался прав!!!
Даже в той истории когда команда могла не выйти на встречу с ЦСКА была странная история. Всем преподнесли, что игроки решили биться за клуб, но потом несколько игроков признались, что произошло простое запугивания и испугавшись, что останутся без денег, вышли на матч.
Кадиев очень талантлив в "разводилове", любит красиво говорить, а потом всех кидает.
Кинул РФС, кинул игроков, кинул, Анжи!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   419 / 762
сегодня в 19:52
полетел через Ла Манш (((
NAZAR 007
NAZAR 007
   82 / 762
сегодня в 19:33
Анжи- Динамо ( Ставрополь) 5 : 0
Адиев : Остаюсь тренировать
команду до конца сезона.

Что позитив то не публиковать ?
Опять непроверенные слухи
шлепают в ветку, а через день
опровержения дают. Запарили уже...
311
311
   105 / 762
сегодня в 19:20
Поехал газон продавать!)
kotmyshka
kotmyshka
   113 / 762
сегодня в 19:17
Грустно...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   97 / 762
сегодня в 19:09
Анжи больше нет,раз Президент прячется.Он обязан сказать правду игрокам,что команда умерле,поблагодарить и объявить банкрот.
fanilich
fanilich
   217 / 762
сегодня в 19:08
Если президент не выходит на связь,значит он "забил" на клуб,спасать Анжи финансово наверно уже не кому,печально
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