Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся»

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Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов.

– Когда в последний раз команда встречалась с руководством?

– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.

– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?

– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.

– Что говорит главный тренер «Анжи» Магомед Адиев?

– А что он может сказать? Он делает все, чтобы мы не падали духом, продолжали тренироваться. Пока ему удается сохранить коллектив.