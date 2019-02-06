Гиголаев: «Президент „Анжи“ потерялся»

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев рассказал, что президент клуба Осман Кадиев уже несколько месяцев не выходит на связь. Напомним, что у «Анжи» большие финансовые проблемы, со стадиона клуба снимают газон из-за долгов.
– Когда в последний раз команда встречалась с руководством?
– Говорю со всей ответственностью: президент «Анжи» потерялся, он уже несколько месяцев не выходит на связь. Спасибо спортивному директору, помогает решать хоть какие-то вопросы по мере своих сил.
– Что значит «президент потерялся»? Османа Кадиева не могут найти?
– Никто ему не может дозвониться. Ни игроки, ни персонал. Он не приезжал на зимние сборы. Где человек, никто не знает.
– Что говорит главный тренер «Анжи» Магомед Адиев?
– А что он может сказать? Он делает все, чтобы мы не падали духом, продолжали тренироваться. Пока ему удается сохранить коллектив.
в тысячи раз больше известно о Кадиеве,
нежели тебе. Это чтобы ты не прыгал там,
где тебе ничего не известно. Еще с тех времен,
когда с махачкалинским Динамо вышла история,
когда Толстых постарался выбросить Динамо
из первой лиги и ему это удалось. Патроном
тогда был как раз Кадиев. Так что не надо песен
о том, что тебя оскорбляли, не путай двух вещей :
одно дело -просто заходить на ветки и поливать
команду помоями вне зависимости от Кадиева,
другое - врать наглым образом смешивая одно с другим.
в тысячи раз больше известно о Кадиеве,
нежели тебе. Это чтобы ты не прыгал там,
где тебе ничего не известно. Еще с тех времен,
когда с махачкалинским Динамо вышла история,
когда Толстых постарался выбросить Динамо
из первой лиги и ему это удалось. Патроном
тогда был как раз Кадиев. Так что не надо песен
о том, что тебя оскорбляли, не путай двух вещей :
одно дело -просто заходить на ветки и поливать
команду помоями вне зависимости от Кадиева,
другое - врать наглым образом смешивая одно с другим.
Даже в той истории когда команда могла не выйти на встречу с ЦСКА была странная история. Всем преподнесли, что игроки решили биться за клуб, но потом несколько игроков признались, что произошло простое запугивания и испугавшись, что останутся без денег, вышли на матч.
Кадиев очень талантлив в "разводилове", любит красиво говорить, а потом всех кидает.
Кинул РФС, кинул игроков, кинул, Анжи!!!
Даже в той истории когда команда могла не выйти на встречу с ЦСКА была странная история. Всем преподнесли, что игроки решили биться за клуб, но потом несколько игроков признались, что произошло простое запугивания и испугавшись, что останутся без денег, вышли на матч.
Кадиев очень талантлив в "разводилове", любит красиво говорить, а потом всех кидает.
Кинул РФС, кинул игроков, кинул, Анжи!!!
Адиев : Остаюсь тренировать
команду до конца сезона.
Что позитив то не публиковать ?
Опять непроверенные слухи
шлепают в ветку, а через день
опровержения дают. Запарили уже...
Адиев : Остаюсь тренировать
команду до конца сезона.
Что позитив то не публиковать ?
Опять непроверенные слухи
шлепают в ветку, а через день
опровержения дают. Запарили уже...