Куэва перейдет в «Сантос» за 7 млн долларов

сегодня, 08:15

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва с большой долей вероятности перейдет в «Сантос». Бразильская пресса сообщает, что клубы уже согласовали переход.

«Сантос» выплатит за 27-летнего перуанца 7 млн долларов в течение четырех лет, при этом сначала арендует игрока на сезон, а потом подпишет с ним 3-летний контракт. 10% от суммы получит «Сан-Паулу», бывший клуб Куэвы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Куэву «Индепендьенте» за 6 млн долларов.