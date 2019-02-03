Источник: «Ростов» просмотрит экс-защитника «Зенита»

Согласно информации источника, 26-летний защитник Евгений Чернов может перейти в «Ростов». Игрок отправился с командой Валерий Карпина на сбор, после чего сможет подписать контракт на 3,5 года.
Напомним, что Чернов в январе покинул «Зенит». Сообщалось, что оборонцем интересуются в Европе и США.
А Мевля и сам не уровень Зенита ...тяжко судить была ли там вообще конкуренция...
Думаю если бы вы пригласили...Чернова...хуже не было бы...я ж добра желаю...
А Мевля и сам не уровень Зенита ...тяжко судить была ли там вообще конкуренция...
Думаю если бы вы пригласили...Чернова...хуже не было бы...я ж добра желаю...
Для чего тащить из-за океана за 16000 км игрока, если здесь таких же бесплатно раздают...??? )))
Для чего тащить из-за океана за 16000 км игрока, если здесь таких же бесплатно раздают...??? )))
И главный вопрос - у кого купить?))
И главный вопрос - у кого купить?))
Спартак обретает Айртона легионера стоимостью 1,5 млн - за 7,5 млн...
Почувствуй разницу...)))))
Спартак обретает Айртона легионера стоимостью 1,5 млн - за 7,5 млн...
Почувствуй разницу...)))))