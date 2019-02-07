«Барселона» и «Реал» обменялись голами в первом полуфинале Кубка Испании

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 45’ Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 2:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 2.55 2.95 2.9
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 59’ Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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«Барселона» и «Реал» обменялись голами в первом полуфинале Кубка Испании

сегодня, 00:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» и «Реал» сыграли вничью.

Барселона, стадион «Камп Ноу».

«Барселона» - «Реал» - 1:1 (0:1)
Голы: Малком 58 - Лукас 6

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Нелсон Семеду, Артур Рамос, Бускетс, Ракитич (Видаль 62), Коутиньо (Лионель Месси 64), Суарес, Малком (Аленья 76)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Реал»: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Льоренте (Каземиро 63), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл 65), Бензема, Лукас (Асенсио 84)
Главный тренер: Солари Сантьяго.

Предупреждения: Рамос 10, Нелсон Семеду 43, Суарес 56, Марсело 57, Альба 60, Видаль 88.

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Scuderia Ferrari
   105 / 771
сегодня в 02:20
Отличная инициатива, но сайт этот, думается, в нехороших руках.
Шишани-90
Шишани-90 ответил ronaldo743
   531 / 771
сегодня в 02:14
Ахахахахаха. ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ ?! Какой нафиг новый клуб ?! Это статистика за СЕЗОН 17/18. Где был Роналду в полуфинале, финале ЛЧ и ответном матче с Юве ?! Почему не приехал на ЧМ ?! Месси два голевых паса против будущего чемпиона. Роналду на Евро против них симулируя травму сбежал с поля под свист собственных болельщиков. =)
Роналду не играл в мусорных матчах, Зидан давал ему отдых, в которых Месси набивал себе статистику!
На ЧМ, у Роналду 4 гола (со штрафного забивал, второй тоже норм забил, головой забивал), он практически принес победу Португалии с Испанией, но гол Косты после нарушения на Пепе не отменили, где был ВАР!, у Месси 1, когда его вывели изящной передачей! И Нигерии судья пенальти не дал, что выкидывал Аргентину из ЧМ!
ronaldo743
ronaldo743 ответил Шишани-90
   62 / 771
сегодня в 02:07
Глупо отрицать, что они ключевые! Но многие говорят, что Месси делает игру. Но мы видим, что это не так! Да, он классный футболист, но не тащер! Скорее Барса его тащит! Смотри, как Альба ему подносит?!
На "созданные шансы" и "ключевые пасы" ему тоже Альба выкатывает ?! =)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 771
сегодня в 02:07
Ну очень скучная игра была сегодня.
Ждем следующей.
alex1990for
alex1990for ответил Шишани-90
   493 / 771
сегодня в 02:06
Конечно играли и на Роналду, и играют на Месси! Суареса многие поносят, до этого сезона, он очень многое сделал для Месси и Барсы в целом! Да и в этом он достаточно много забил! Бензема не забивал так, как Суарес и Неймар, или пасы как эти двое!
ага, только и сам роналду так не раздает и не разгоняет игру команды, как месси. и да, в реале и без бензема есть уйма игроков, которые целенаправленно искали роналду. кросс, модрич, марсело, каземиро. заметил, португал ушел и бенз задышал свободно? потому что роналду терся регулярно на его позиции и мешал ему.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Шишани-90
   62 / 771
сегодня в 02:05
Лучший бомбардир в Европе? На один гол больше, чем у Салаха, который много пропускал из-за травмы?! На один гол больше, чем у Роналду, который перешёл в новый клуб, в новый чемпионат, которого пытались сломать обвинением, налоговым, и лишением ЗМ?! А что он сделал в ЛЧ? Что он сделал на ЧМ? Эти два турнира ведь-самые главные в футболе!!! И как это Месси признавали 6 раз в 8 матчах, если он не приносил победы? А Роналду только 4 раза в 13 играх, где он лучший бомбардир, и передачи по моему у него были?! Бред какой-то!
Ахахахахаха. ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ ?! Какой нафиг новый клуб ?! Это статистика за СЕЗОН 17/18.

Где был Роналду в полуфинале, финале ЛЧ и ответном матче с Юве ?! Почему не приехал на ЧМ ?!

Месси два голевых паса против будущего чемпиона. Роналду на Евро против них симулируя травму сбежал с поля под свист собственных болельщиков. =)
Шишани-90
Шишани-90 ответил Летучий-Голландец.
   531 / 771
сегодня в 02:04
В Барсе играют одни из лучших и Альба один из них. У них с Месси классная связка и это радует. Что в этом плохого? У них и Суаресом точно так. Так и должно быть в классной команде. Иногда он тащит, как с Валенсией например. Иногда проваливается в матче, это футбол, такое бывает. В Реале разве не играли на Роналду? Чего только стоят Марсело и Бенз! Разве в Реале собраны днари? Там даже Иско в старт не проходит, Хамес в запасе сидел. Ты тут часто повторяешь, что начал смотреть футбол в 2003 году, а мыслишь как школьник..
Конечно играли и на Роналду, и играют на Месси!
Суареса многие поносят, до этого сезона, он очень многое сделал для Месси и Барсы в целом! Да и в этом он достаточно много забил! Бензема не забивал так, как Суарес и Неймар, или пасы как эти двое!
alex1990for
alex1990for ответил Шишани-90
   493 / 771
сегодня в 02:01
Лучший бомбардир в Европе? На один гол больше, чем у Салаха, который много пропускал из-за травмы?! На один гол больше, чем у Роналду, который перешёл в новый клуб, в новый чемпионат, которого пытались сломать обвинением, налоговым, и лишением ЗМ?! А что он сделал в ЛЧ? Что он сделал на ЧМ? Эти два турнира ведь-самые главные в футболе!!! И как это Месси признавали 6 раз в 8 матчах, если он не приносил победы? А Роналду только 4 раза в 13 играх, где он лучший бомбардир, и передачи по моему у него были?! Бред какой-то!
пфф. ну а роналду что сделал? сыграл на матч лучше в 1.4?
Шишани-90
Шишани-90 ответил ronaldo743
   531 / 771
сегодня в 02:01
Обтекай. =)
Лучший бомбардир в Европе? На один гол больше, чем у Салаха, который много пропускал из-за травмы?!
На один гол больше, чем у Роналду, который перешёл в новый клуб, в новый чемпионат, которого пытались сломать обвинением, налоговым, и лишением ЗМ?!


А что он сделал в ЛЧ?
Что он сделал на ЧМ?
Эти два турнира ведь-самые главные в футболе!!!

И как это Месси признавали 6 раз в 8 матчах, если он не приносил победы?
А Роналду только 4 раза в 13 играх, где он лучший бомбардир, и передачи по моему у него были?!
Бред какой-то!
alex1990for
alex1990for ответил Шишани-90
   493 / 771
сегодня в 02:00
Глупо отрицать, что они ключевые! Но многие говорят, что Месси делает игру. Но мы видим, что это не так! Да, он классный футболист, но не тащер! Скорее Барса его тащит! Смотри, как Альба ему подносит?!
это называется игра в связке. и если ты не заметил, месси так же подносит и альбе, и суаресу, и другим. и вообще, футбол так задуман, тут должны пасовать друг на друга. или что ты прикажешь, игнорить месси тебе в угоду?)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Шишани-90
   41 / 771
сегодня в 01:59
В Барсе играют одни из лучших и Альба один из них.
У них с Месси классная связка и это радует. Что в этом плохого? У них и Суаресом точно так. Так и должно быть в классной команде.
Иногда он тащит, как с Валенсией например. Иногда проваливается в матче, это футбол, такое бывает.
В Реале разве не играли на Роналду? Чего только стоят Марсело и Бенз! Разве в Реале собраны днари? Там даже Иско в старт не проходит, Хамес в запасе сидел.
Ты тут часто повторяешь, что начал смотреть футбол в 2003 году, а мыслишь как школьник..
Шишани-90
Шишани-90 ответил Scuderia Ferrari
   531 / 771
сегодня в 01:56
Просто меня возмутил эпизод, когда один юзер спросил, кто его дизит постоянно (хотя это можно выяснить самому благодаря старому дизайну), и ему тут же это сообщили. А пользователь, где искажённое Аллах, так и висит. То есть личные дела участников они решают, общефорумные - нет. Я хотел бы написать куда следует вот такие просьбы: 1. Незамедлительное удаление аккаунтов с никнеймами, содержащими оскорбления по национальному либо религиозному признаку. 2. Длительные (от 3 дней) баны за оскорбления по национальному либо религиозному признаку, а равно за глумление над трагедиями (национальными, клубными - как то авиакатастрофы команд, гибель фанов, в тч на стадионах и тд). Ибо надоело!!! Ладно уже на клубном уровне все друг другу кости перемыли, но писать гадости про армян/азербайджанцев/кого угодно ещё - за гранью. Реально к нам никто ходить не будет; да впрочем адекватных новичков этак года с 2017-го и не видно. Если я обращусь один, не заручившись ничьей поддержкой, результата сие мероприятие не возымеет. Подписать это можно очень просто: большим пальцем вверх под текстом))
Кто оскорбляет по национальному или религиозному признаку, его пусть навсегда банят!!!
И заметь, что дизлайки доступным почти всем глорам Барсы, типа: роналдо743, 3ton и т.д.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Шишани-90
   62 / 771
сегодня в 01:56
Глупо отрицать, что они ключевые! Но многие говорят, что Месси делает игру. Но мы видим, что это не так! Да, он классный футболист, но не тащер! Скорее Барса его тащит! Смотри, как Альба ему подносит?!
Обтекай. =)

Шишани-90
Шишани-90 ответил Летучий-Голландец.
   531 / 771
сегодня в 01:52
Где ты видишь, чтобы я так говорил?? Где я написал, что он тащер? Ты слепой? Я тебе говорю, нафиг ему все менять? Сейчас есть три ключевые футболиста в Барсе, это Месси, Альба и Буси. Нравится это тебе или нет, но это факт.
Глупо отрицать, что они ключевые! Но многие говорят, что Месси делает игру. Но мы видим, что это не так! Да, он классный футболист, но не тащер! Скорее Барса его тащит!
Смотри, как Альба ему подносит?!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 771
сегодня в 01:52
Просто меня возмутил эпизод, когда один юзер спросил, кто его дизит постоянно (хотя это можно выяснить самому благодаря старому дизайну), и ему тут же это сообщили. А пользователь, где искажённое Аллах, так и висит. То есть личные дела участников они решают, общефорумные - нет.
Я хотел бы написать куда следует вот такие просьбы:
1. Незамедлительное удаление аккаунтов с никнеймами, содержащими оскорбления по национальному либо религиозному признаку.
2. Длительные (от 3 дней) баны за оскорбления по национальному либо религиозному признаку, а равно за глумление над трагедиями (национальными, клубными - как то авиакатастрофы команд, гибель фанов, в тч на стадионах и тд).
Ибо надоело!!! Ладно уже на клубном уровне все друг другу кости перемыли, но писать гадости про армян/азербайджанцев/кого угодно ещё - за гранью. Реально к нам никто ходить не будет; да впрочем адекватных новичков этак года с 2017-го и не видно.

Если я обращусь один, не заручившись ничьей поддержкой, результата сие мероприятие не возымеет.

Подписать это можно очень просто: большим пальцем вверх под текстом))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Carlos Condit
   41 / 771
сегодня в 01:50
Он реально тащил и вначале сезона был хорош, хеттрик Реалу отгрузил.
Но вот сейчас.. это просто кошмар какой то🤦‍♂️
Наверное усталость.. играет ведь постоянно.
Но он очень много ошибается и моменты упускает. К сожалению..
Шишани-90
Шишани-90 ответил Carlos Condit
   531 / 771
сегодня в 01:50
Хаха еще один про суареса отзывается типа мол "мешок". До этого вы все его называли топ 1 нападающим мира.
Да что с этого требовать, у которого ник Эспаньол, а глорит за Барсу???!!!

Представляешь, если у кого-то ник Реал Мадрид, но он глорит за Атлетико Мадрид, или ник МС, а глорит за МЮ, или ник Спартак, а глорит за Зенит, или ник Селтик, а глорит за Рейнджерс???)))
Клоунада ведь
la_masia
la_masia ответил Шишани-90
   55 / 771
сегодня в 01:49
Ты читаешь соккер, читай оф.источники.
Признан федерацией футбола испании.
Причем тут сборная?
alex1990for
alex1990for ответил Шишани-90
   493 / 771
сегодня в 01:49
В Барселоне тоже он не тащит (за исключением редких игр)!!! Сними розовые очки, и посмотри, как команда тащит его, как они выводят его на удар, как игроки играют на него, даже когда другой игрок находится на намного выгодной позиции!?
тебе следует снять очки, изучить понятие слова "статистика", а потом приступить к изучению цифр в этой стате. и ты увидишь, что месси не только дофига забивает, но и больше всех партнерам создает, еще ты увидишь, что месси много забивает из-за пределов штрафной, а не как ваш небожитель в юве, замыкая в штрафной. не находишь, что катать на игрока под удары в штрафную и вдоль штрафной соперника. где выстроен автобус - разное немного?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Шишани-90
   41 / 771
сегодня в 01:48
Где ты видишь, чтобы я так говорил??
Где я написал, что он тащер?
Ты слепой?
Я тебе говорю, нафиг ему все менять?
Сейчас есть три ключевые футболиста в Барсе, это Месси, Альба и Буси. Нравится это тебе или нет, но это факт.
КЭТиК
КЭТиК
   121 / 771
сегодня в 01:47
Интрига сохранена.
alex1990for
alex1990for ответил Carlos Condit
   493 / 771
сегодня в 01:46
Хаха еще один про суареса отзывается типа мол "мешок". До этого вы все его называли топ 1 нападающим мира.
как топ нападающий он уже года полтора назад закончился
Шишани-90
Шишани-90 ответил Летучий-Голландец.
   531 / 771
сегодня в 01:46
Какого фига он должен унижать Роналду? Нафиг ему это надо?)) Человек играет в великой команде, получает огромные деньги, болельщики готовы носить его на руках. Нафиг все это менять?)) Чтоб тебе что то доказать?)) Ну не идет у него в сборной, мне лично пофиг на это. Никогда не был болельщиком этой сборной. Вот португальцы тож доказали, что они могут обыграть сборную Франции у них же дома и без Роналду)) и что теперь?
В Барселоне тоже он не тащит (за исключением редких игр)!!!
Сними розовые очки, и посмотри, как команда тащит его, как они выводят его на удар, как игроки играют на него, даже когда другой игрок находится на намного выгодной позиции!?
Carlos Condit
Carlos Condit ответил ESPANOL
   400 / 771
сегодня в 01:44
Перед игрой говорил, что Барсе с этим составом будет тяжко. Половину команды нужно продавать. Которую игру играем вдесятером, Суарес деградировал окончательно, его нет на поле. Ленгле почти в каждой игре не успевает крыть нападающего и из под него забивают постоянно. Артур тянет одеяло на себя, таскает мяч до последнего, только чудом не терял его в стремных ситуациях. Аленья скорее всего Поленья, поля не видит, ну а больше всего жаль Коутиньо, деградировал окончательно. С результатом ничего не ясно, но я обратил внимание, что когда Тер Штеген торопился несколько раз быстрее ввести мяч в игру, Пике жестом показывал ему, чтобы он не торопился. Очень похоже, что Барса особо не упиралась и это наводит на размышления.
Хаха еще один про суареса отзывается типа мол "мешок". До этого вы все его называли топ 1 нападающим мира.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Летучий-Голландец.
   4 / 771
сегодня в 01:43
Ну ладно, тогда я вывешу это здесь. Да, я не нашёл оффтопов участников эль классико; хотя и в золотой век оффтопов (2012-2014) в таковых было по 5-7 человек от силы.

Текст ща составлю.
Шишани-90
Шишани-90 ответил la_masia
   531 / 771
сегодня в 01:43
А в итоге лучший игрок сезона 17/18 признан Месси, не Модрич...
🤣🤣🤣
Кем признан???))))
За что признан???)))
За позор на ЧМ?, где Модрич с ко унизили Месси с ко??? Или за позор в ЛЧ???🤣🤣🤣
Месси получил свое заслуженное 5-е место!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Scuderia Ferrari
   41 / 771
сегодня в 01:42
Привет)
Я бы с удовольствием помог, но не знаю.. честно.
Рад буду, если неадекватов будут банить
alex1990for
alex1990for ответил Carlos Condit
   493 / 771
сегодня в 01:41
Так почему он остался? Наверное в другом месте не будут ему все подносит, как это делают в барсе.
что подносить? мячи за пределами штрафной, чтобы он думал, что с ними делать? о**еть привилегия.
la_masia
la_masia ответил Carlos Condit
   55 / 771
сегодня в 01:41
Хорошо, будут факты)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Шишани-90
   41 / 771
сегодня в 01:41
Какого фига он должен унижать Роналду?
Нафиг ему это надо?))
Человек играет в великой команде, получает огромные деньги, болельщики готовы носить его на руках. Нафиг все это менять?)) Чтоб тебе что то доказать?))
Ну не идет у него в сборной, мне лично пофиг на это. Никогда не был болельщиком этой сборной.
Вот португальцы тож доказали, что они могут обыграть сборную Франции у них же дома и без Роналду)) и что теперь?
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