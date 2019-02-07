«Барселона» и «Реал» обменялись голами в первом полуфинале Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» и «Реал» сыграли вничью.
Барселона, стадион «Камп Ноу».
«Барселона» - «Реал» - 1:1 (0:1)
Голы: Малком 58 - Лукас 6
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Нелсон Семеду, Артур Рамос, Бускетс, Ракитич (Видаль 62), Коутиньо (Лионель Месси 64), Суарес, Малком (Аленья 76)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Реал»: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Льоренте (Каземиро 63), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл 65), Бензема, Лукас (Асенсио 84)
Главный тренер: Солари Сантьяго.
Предупреждения: Рамос 10, Нелсон Семеду 43, Суарес 56, Марсело 57, Альба 60, Видаль 88.
Судья: Лаос Матеу.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
На ЧМ, у Роналду 4 гола (со штрафного забивал, второй тоже норм забил, головой забивал), он практически принес победу Португалии с Испанией, но гол Косты после нарушения на Пепе не отменили, где был ВАР!, у Месси 1, когда его вывели изящной передачей! И Нигерии судья пенальти не дал, что выкидывал Аргентину из ЧМ!
На ЧМ, у Роналду 4 гола (со штрафного забивал, второй тоже норм забил, головой забивал), он практически принес победу Португалии с Испанией, но гол Косты после нарушения на Пепе не отменили, где был ВАР!, у Месси 1, когда его вывели изящной передачей! И Нигерии судья пенальти не дал, что выкидывал Аргентину из ЧМ!
Ждем следующей.
Ждем следующей.
Где был Роналду в полуфинале, финале ЛЧ и ответном матче с Юве ?! Почему не приехал на ЧМ ?!
Месси два голевых паса против будущего чемпиона. Роналду на Евро против них симулируя травму сбежал с поля под свист собственных болельщиков. =)
Где был Роналду в полуфинале, финале ЛЧ и ответном матче с Юве ?! Почему не приехал на ЧМ ?!
Месси два голевых паса против будущего чемпиона. Роналду на Евро против них симулируя травму сбежал с поля под свист собственных болельщиков. =)
Суареса многие поносят, до этого сезона, он очень многое сделал для Месси и Барсы в целом! Да и в этом он достаточно много забил! Бензема не забивал так, как Суарес и Неймар, или пасы как эти двое!
Суареса многие поносят, до этого сезона, он очень многое сделал для Месси и Барсы в целом! Да и в этом он достаточно много забил! Бензема не забивал так, как Суарес и Неймар, или пасы как эти двое!
На один гол больше, чем у Роналду, который перешёл в новый клуб, в новый чемпионат, которого пытались сломать обвинением, налоговым, и лишением ЗМ?!
А что он сделал в ЛЧ?
Что он сделал на ЧМ?
Эти два турнира ведь-самые главные в футболе!!!
И как это Месси признавали 6 раз в 8 матчах, если он не приносил победы?
А Роналду только 4 раза в 13 играх, где он лучший бомбардир, и передачи по моему у него были?!
Бред какой-то!
На один гол больше, чем у Роналду, который перешёл в новый клуб, в новый чемпионат, которого пытались сломать обвинением, налоговым, и лишением ЗМ?!
А что он сделал в ЛЧ?
Что он сделал на ЧМ?
Эти два турнира ведь-самые главные в футболе!!!
И как это Месси признавали 6 раз в 8 матчах, если он не приносил победы?
А Роналду только 4 раза в 13 играх, где он лучший бомбардир, и передачи по моему у него были?!
Бред какой-то!
У них с Месси классная связка и это радует. Что в этом плохого? У них и Суаресом точно так. Так и должно быть в классной команде.
Иногда он тащит, как с Валенсией например. Иногда проваливается в матче, это футбол, такое бывает.
В Реале разве не играли на Роналду? Чего только стоят Марсело и Бенз! Разве в Реале собраны днари? Там даже Иско в старт не проходит, Хамес в запасе сидел.
Ты тут часто повторяешь, что начал смотреть футбол в 2003 году, а мыслишь как школьник..
У них с Месси классная связка и это радует. Что в этом плохого? У них и Суаресом точно так. Так и должно быть в классной команде.
Иногда он тащит, как с Валенсией например. Иногда проваливается в матче, это футбол, такое бывает.
В Реале разве не играли на Роналду? Чего только стоят Марсело и Бенз! Разве в Реале собраны днари? Там даже Иско в старт не проходит, Хамес в запасе сидел.
Ты тут часто повторяешь, что начал смотреть футбол в 2003 году, а мыслишь как школьник..
И заметь, что дизлайки доступным почти всем глорам Барсы, типа: роналдо743, 3ton и т.д.
И заметь, что дизлайки доступным почти всем глорам Барсы, типа: роналдо743, 3ton и т.д.
Смотри, как Альба ему подносит?!
Смотри, как Альба ему подносит?!
Я хотел бы написать куда следует вот такие просьбы:
1. Незамедлительное удаление аккаунтов с никнеймами, содержащими оскорбления по национальному либо религиозному признаку.
2. Длительные (от 3 дней) баны за оскорбления по национальному либо религиозному признаку, а равно за глумление над трагедиями (национальными, клубными - как то авиакатастрофы команд, гибель фанов, в тч на стадионах и тд).
Ибо надоело!!! Ладно уже на клубном уровне все друг другу кости перемыли, но писать гадости про армян/азербайджанцев/кого угодно ещё - за гранью. Реально к нам никто ходить не будет; да впрочем адекватных новичков этак года с 2017-го и не видно.
Если я обращусь один, не заручившись ничьей поддержкой, результата сие мероприятие не возымеет.
Подписать это можно очень просто: большим пальцем вверх под текстом))
Я хотел бы написать куда следует вот такие просьбы:
1. Незамедлительное удаление аккаунтов с никнеймами, содержащими оскорбления по национальному либо религиозному признаку.
2. Длительные (от 3 дней) баны за оскорбления по национальному либо религиозному признаку, а равно за глумление над трагедиями (национальными, клубными - как то авиакатастрофы команд, гибель фанов, в тч на стадионах и тд).
Ибо надоело!!! Ладно уже на клубном уровне все друг другу кости перемыли, но писать гадости про армян/азербайджанцев/кого угодно ещё - за гранью. Реально к нам никто ходить не будет; да впрочем адекватных новичков этак года с 2017-го и не видно.
Если я обращусь один, не заручившись ничьей поддержкой, результата сие мероприятие не возымеет.
Подписать это можно очень просто: большим пальцем вверх под текстом))
Но вот сейчас.. это просто кошмар какой то🤦♂️
Наверное усталость.. играет ведь постоянно.
Но он очень много ошибается и моменты упускает. К сожалению..
Но вот сейчас.. это просто кошмар какой то🤦♂️
Наверное усталость.. играет ведь постоянно.
Но он очень много ошибается и моменты упускает. К сожалению..
Представляешь, если у кого-то ник Реал Мадрид, но он глорит за Атлетико Мадрид, или ник МС, а глорит за МЮ, или ник Спартак, а глорит за Зенит, или ник Селтик, а глорит за Рейнджерс???)))
Клоунада ведь
Представляешь, если у кого-то ник Реал Мадрид, но он глорит за Атлетико Мадрид, или ник МС, а глорит за МЮ, или ник Спартак, а глорит за Зенит, или ник Селтик, а глорит за Рейнджерс???)))
Клоунада ведь
Признан федерацией футбола испании.
Причем тут сборная?
Признан федерацией футбола испании.
Причем тут сборная?
Где я написал, что он тащер?
Ты слепой?
Я тебе говорю, нафиг ему все менять?
Сейчас есть три ключевые футболиста в Барсе, это Месси, Альба и Буси. Нравится это тебе или нет, но это факт.
Где я написал, что он тащер?
Ты слепой?
Я тебе говорю, нафиг ему все менять?
Сейчас есть три ключевые футболиста в Барсе, это Месси, Альба и Буси. Нравится это тебе или нет, но это факт.
Сними розовые очки, и посмотри, как команда тащит его, как они выводят его на удар, как игроки играют на него, даже когда другой игрок находится на намного выгодной позиции!?
Сними розовые очки, и посмотри, как команда тащит его, как они выводят его на удар, как игроки играют на него, даже когда другой игрок находится на намного выгодной позиции!?
Текст ща составлю.
Текст ща составлю.
Кем признан???))))
За что признан???)))
За позор на ЧМ?, где Модрич с ко унизили Месси с ко??? Или за позор в ЛЧ???🤣🤣🤣
Месси получил свое заслуженное 5-е место!!!
Кем признан???))))
За что признан???)))
За позор на ЧМ?, где Модрич с ко унизили Месси с ко??? Или за позор в ЛЧ???🤣🤣🤣
Месси получил свое заслуженное 5-е место!!!
Я бы с удовольствием помог, но не знаю.. честно.
Рад буду, если неадекватов будут банить
Я бы с удовольствием помог, но не знаю.. честно.
Рад буду, если неадекватов будут банить
Нафиг ему это надо?))
Человек играет в великой команде, получает огромные деньги, болельщики готовы носить его на руках. Нафиг все это менять?)) Чтоб тебе что то доказать?))
Ну не идет у него в сборной, мне лично пофиг на это. Никогда не был болельщиком этой сборной.
Вот португальцы тож доказали, что они могут обыграть сборную Франции у них же дома и без Роналду)) и что теперь?
Нафиг ему это надо?))
Человек играет в великой команде, получает огромные деньги, болельщики готовы носить его на руках. Нафиг все это менять?)) Чтоб тебе что то доказать?))
Ну не идет у него в сборной, мне лично пофиг на это. Никогда не был болельщиком этой сборной.
Вот португальцы тож доказали, что они могут обыграть сборную Франции у них же дома и без Роналду)) и что теперь?