«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и догнал «Ливерпуль»

сегодня, 00:41

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон». Таким образом, «горожане» перемещаются на первую строчку в таблице АПЛ , однако у идущего рядом с ним «Ливерпуля» есть еще матч в запасе. «Эвертон» остается на девятой позиции (33 очка).

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».

«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 0:2 (0:1)

Голы: Ляпорт 45+2, Габриэл Жезус 90+8.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Дэвис, Гомеш (Сигурдссон 63), Уолкотт (Тосун 80), Гейе, Бернард (Ришарлисон 73), Калверт-Льюин

Главный тренер: Силва Марку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Стоунз, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне 89), Фернандиньо, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 80), Сане (Стерлинг 59), Бернарду Силва

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Фернандиньо 73, Зума 82

Судья: Поусон Крейг.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом матче «Сити» обыграл «Арсенал» (3:1).