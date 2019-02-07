«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и догнал «Ливерпуль»

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон». Таким образом, «горожане» перемещаются на первую строчку в таблице АПЛ, однако у идущего рядом с ним «Ливерпуля» есть еще матч в запасе. «Эвертон» остается на девятой позиции (33 очка).
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».
«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 0:2 (0:1)
Голы: Ляпорт 45+2, Габриэл Жезус 90+8.
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Дэвис, Гомеш (Сигурдссон 63), Уолкотт (Тосун 80), Гейе, Бернард (Ришарлисон 73), Калверт-Льюин
Главный тренер: Силва Марку.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Стоунз, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне 89), Фернандиньо, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 80), Сане (Стерлинг 59), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Фернандиньо 73, Зума 82
Судья: Поусон Крейг.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом матче «Сити» обыграл «Арсенал» (3:1).
Ждём продолжения банкета!
Ждём продолжения банкета!
либо бросать лч и бежать кидая все силы на проклятую апл.
интересно что выберет ливер.
либо бросать лч и бежать кидая все силы на проклятую апл.
интересно что выберет ливер.
Эвертон хорош был сегодня. Играли очень уверенно, даже получалось перехватывать мячи в центре поля. В концовке поднажали, думал вырвут ничью. Валидольная победа.
Эвертон хорош был сегодня. Играли очень уверенно, даже получалось перехватывать мячи в центре поля. В концовке поднажали, думал вырвут ничью. Валидольная победа.