«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и догнал «Ливерпуль»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 45’ Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 2:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 59’ Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и догнал «Ливерпуль»

сегодня, 00:41
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон». Таким образом, «горожане» перемещаются на первую строчку в таблице АПЛ, однако у идущего рядом с ним «Ливерпуля» есть еще матч в запасе. «Эвертон» остается на девятой позиции (33 очка).

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».

«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 0:2 (0:1)
Голы: Ляпорт 45+2Габриэл Жезус 90+8.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Дэвис, Гомеш (Сигурдссон 63), Уолкотт (Тосун 80), Гейе, Бернард (Ришарлисон 73), Калверт-Льюин
Главный тренер: Силва Марку.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Стоунз, Гюндоган, Сильва (Де Брюйне 89), Фернандиньо, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 80), Сане (Стерлинг 59), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Фернандиньо 73, Зума 82

Судья: Поусон Крейг.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом матче «Сити» обыграл «Арсенал» (3:1).

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   112 / 771
сегодня в 02:07
двоевластие
ДСА
ДСА
   90 / 771
сегодня в 01:45
Эх, если бы не компенсированное время....
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 771
сегодня в 01:40
Такой небольшой, но важный шаг.
Ждём продолжения банкета!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   265 / 771
сегодня в 01:20
Думаю, никто и не ожидал, что Эвертон сможет отобрать очки у МС, они проиграли даже Саутгемптону и Брайтону , куда им тягаться с Сити. В общем предсказуемо.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил raulmadrid_007
   192 / 771
сегодня в 01:17
которую они всрут ага да.
Bavaria_M
Bavaria_M
   192 / 771
сегодня в 01:12
не быть ливеру чемпионом походу.
либо бросать лч и бежать кидая все силы на проклятую апл.
интересно что выберет ливер.
Sergey Z
Sergey Z
   40 / 771
сегодня в 01:10
МС с победой!!!
Mr_Tim
Mr_Tim
   313 / 771
сегодня в 01:06
ВОт и разрыв отыграли, Дальше интересней кто ж за весну упрочит лидерство
Left Boy
Left Boy ответил ФанГалактикоса
сегодня в 01:01
фаны колбасы
Mangur
Mangur
   233 / 771
сегодня в 00:58
Неплохо
YNWA
YNWA ответил Шейх Сити
   378 / 771
сегодня в 00:58
догнали Ливер)
У Ливерпуля игра в запасе!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 771
сегодня в 00:56
Эвертон спецом слил из-за любви к колбасе
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   137 / 771
сегодня в 00:54
кто-то кроме фанов сити смотрел этот матч?:)
Лакшери
Лакшери
   33 / 771
сегодня в 00:50
молодцы
Шейх Сити
Шейх Сити
   666 / 771
сегодня в 00:45
догнали Ливер)
allemz
allemz
   14 / 771
сегодня в 00:44
Гостевую трибуну лучше было слышно, чем болел ирисков)
Эвертон хорош был сегодня. Играли очень уверенно, даже получалось перехватывать мячи в центре поля. В концовке поднажали, думал вырвут ничью. Валидольная победа.
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