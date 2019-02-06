ЦСКА разгромил норвежский «Одд»

ЦСКА разгромил «Одд» из Норвегии на сборе в Испании.
ЦСКА - «Одд» - 3:0 (1:0)
Голы: Дзагоев 7, Сигурдссон 61, Щенников 75.
ЦСКА: Акинфеев (Помазун 80), Марио Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Сигурдссон (Чалов 62), Обляков, Ахметов (Бистрович 68), Дзагоев, Влашич (Нисимура 80), Абель Эрнандес.
Ранее «армейцы» сыграли вничью с норвежским «Сарпсборгом».
Глорить одно
На вопрлсы отвечать другое.
Если человек не может ответить на прямо поставленый вопрос,
Значит он то что написано на аве у пиерсмана.
Глорить одно
На вопрлсы отвечать другое.
Если человек не может ответить на прямо поставленый вопрос,
Значит он то что написано на аве у пиерсмана.
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Продолжается ежегодное голосование на звание
лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Все игры игрались основой.
Лавки у вас почти нет.
Не дай бог кто то выйдет из строя - кирдык.
В чем твоя радость не понятно.
Все игры игрались основой.
Лавки у вас почти нет.
Не дай бог кто то выйдет из строя - кирдык.
В чем твоя радость не понятно.
Знатоков нет?
цска больше не велик?
Или игроков основы никто не знает?
Одни глоры остались?
Знатоков нет?
цска больше не велик?
Или игроков основы никто не знает?
Одни глоры остались?