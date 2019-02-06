ЦСКА разгромил норвежский «Одд»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 59’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 60’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.5 3.55 2.65
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 46’ Логотип футбольный клуб ВитреВитре 2:2 Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 61’ Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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ЦСКА разгромил норвежский «Одд»

сегодня, 20:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)ОддМатч завершен

ЦСКА разгромил «Одд» из Норвегии на сборе в Испании.

ЦСКА - «Одд» - 3:0 (1:0)
Голы: Дзагоев 7, Сигурдссон 61, Щенников 75.

ЦСКА: Акинфеев (Помазун 80), Марио Фернандес, Бекао, Набабкин, Щенников, Сигурдссон (Чалов 62), Обляков, Ахметов (Бистрович 68), Дзагоев, Влашич (Нисимура 80), Абель Эрнандес.

Ранее «армейцы» сыграли вничью с норвежским «Сарпсборгом».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   13 / 767
сегодня в 21:46
мы чемпиону четыре положили и Ростов обыграли ,а вы играете с любительскими командами проплачеными харькавчанином
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   13 / 767
сегодня в 21:44
ага , Гончаренко загоняет кобыл еще до официалок ,нам останется только в пустые забивать ,как всегда
Козинак
Козинак ответил Ушастый ёж Сары-кума
   98 / 767
сегодня в 21:41
Не стоит голосовать у Назара, он трет комментарии там где не ему голоса отдают. Уже есть много пострадавших.
Да с этим типом вообще лучше не связываться, тем более голосовать на его страничках, щас, как же
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Ушастый ёж Сары-кума
   77 / 767
сегодня в 21:39
Не стоит голосовать у Назара, он трет комментарии там где не ему голоса отдают. Уже есть много пострадавших.
Подтверждаю, сам 3 раза голосовал, три раза мои голоса он удалял!!!! Обман, не ведитесь!
Озеров
Озеров ответил Palex
   62 / 767
сегодня в 21:38
Иди спать ложись.
    Ушастый ёж Сары-кума
    Ушастый ёж Сары-кума
       285 / 767
    сегодня в 21:38
    Не стоит голосовать у Назара, он трет комментарии там где не ему голоса отдают. Уже есть много пострадавших.
    piercman
    piercman
    сегодня в 21:38
    стыдно за спартак!
    Palex
    Palex ответил Озеров
       127 / 767
    сегодня в 21:35
    Когда? И чей чемпионат?
    Иди спать ложись.
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       84 / 767
    сегодня в 21:35
    Коняшек с победой !

    Продолжается ежегодное голосование на звание
    лучших болельщиков соккера в РПЛ , сезон 2018/19,
    которое стартовало 3 февраля и продлится вплоть
    до 17-го февраля, до 23 : 59. Заходите, голосуйте !

    https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
    Sergey Z
    Sergey Z
       43 / 767
    сегодня в 21:34
    Армейцев с победой!!!
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда ответил Palex
       3 / 767
    сегодня в 21:33
    Беженцы?
    Рабы Федуна :)
    Palex
    Palex ответил ЦСКА Москва навсегда
       127 / 767
    сегодня в 21:32
    У них в пищевике все русские :)
    Беженцы?
    Озеров
    Озеров ответил Palex
       62 / 767
    сегодня в 21:32
    Они практически пустой лавкой,чемпионат выиграли,причем не один.
    Когда? И чей чемпионат?
    EAGuar As
    EAGuar As
       48 / 767
    сегодня в 21:31
    Товарка и не более .
    Озеров
    Озеров ответил Serg_Diamond
       62 / 767
    сегодня в 21:31
    Смешным составом играют только свинки - они походу и в чемпе собираются всех рассмешить))) А ваша лавка лавкой и останется, потому что лавка в футбол не играет)))
    Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий.
    Palex
    Palex ответил Озеров
       127 / 767
    сегодня в 21:30
    Твой клуб не сыграл ни одного матча смешаным составом. Все игры игрались основой. Лавки у вас почти нет. Не дай бог кто то выйдет из строя - кирдык. В чем твоя радость не понятно.
    Они практически пустой лавкой,чемпионат выиграли,причем не один.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Озеров
       219 / 767
    сегодня в 21:29
    Твой клуб не сыграл ни одного матча смешаным составом. Все игры игрались основой. Лавки у вас почти нет. Не дай бог кто то выйдет из строя - кирдык. В чем твоя радость не понятно.
    Смешным составом играют только свинки - они походу и в чемпе собираются всех рассмешить))) А ваша лавка лавкой и останется, потому что лавка в футбол не играет)))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответил Serg_Diamond
       27 / 767
    сегодня в 21:29
    ЦСКА в предсезонке уже сыграл 5 матчей и ни одного не проиграл, при этом средний показатель результативности 3 гола за матч. Пятачкам походу не поздоровится ...
    Их Краснодар первый вынесет))
    Озеров
    Озеров ответил Serg_Diamond
       62 / 767
    сегодня в 21:26
    ЦСКА в предсезонке уже сыграл 5 матчей и ни одного не проиграл, при этом средний показатель результативности 3 гола за матч. Пятачкам походу не поздоровится ...
    Твой клуб не сыграл ни одного матча смешаным составом.

    Все игры игрались основой.

    Лавки у вас почти нет.

    Не дай бог кто то выйдет из строя - кирдык.

    В чем твоя радость не понятно.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Озеров
       219 / 767
    сегодня в 21:26
    Походу мой последний вопрос был самым верным.
    В смысле, мой последний вопрос "Глушенков - сын Глушакова или его правнук?"
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       219 / 767
    сегодня в 21:24
    ЦСКА в предсезонке уже сыграл 5 матчей и ни одного не проиграл, при этом средний показатель результативности 3 гола за матч. Пятачкам походу не поздоровится ...
    авито
    авито
       228 / 767
    сегодня в 21:21
    Основным составом деревенских любителей разгромили
    Озеров
    Озеров ответил Jum13
       62 / 767
    сегодня в 21:20
    Иди на ветку с казахами - там вам понятно )))
    Че там делать, там одно ваше глорье собралось.
    пятый палец Гинера
    пятый палец Гинера
       133 / 767
    сегодня в 21:18
      Озеров
      Озеров
         62 / 767
      сегодня в 21:18
      Походу мой последний вопрос был самым верным.
      ЦСКА Москва навсегда
      ЦСКА Москва навсегда ответил Вячеслав Козлов
         3 / 767
      сегодня в 21:17
      Играть должны лучшие, а не русские
      У них в пищевике все русские :)
      kingoffam
      kingoffam ответил Алиса Чудесная
         250 / 767
      сегодня в 21:17
      9-ое место в Высшей Лиге Норвегии, не самая слабая команда так-то :)
      О-о-о!Ну тогда я извиняюсь!И правда-ВЕЛИКАЯ победа!Ну почти как с Реалом.
      Jum13
      Jum13 ответил Озеров
         15 / 767
      сегодня в 21:16
      Не понял. Знатоков нет? цска больше не велик? Или игроков основы никто не знает? Одни глоры остались?
      Иди на ветку с казахами - там вам понятно )))
      Jum13
      Jum13 ответил kingoffam
         15 / 767
      сегодня в 21:15
      О-о!Знатная победа над клубом из Гренландии!Они мяч-то в первый раз увидели.Раньше кусок льда пинали.
      Ну не всем же как свиньям с гимнастических трико начинать
      Озеров
      Озеров
         62 / 767
      сегодня в 21:14
      Не понял.

      Знатоков нет?

      цска больше не велик?

      Или игроков основы никто не знает?

      Одни глоры остались?
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