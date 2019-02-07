Дюков: «Если стану президентом РФС, то уйду из „Зенита“»

Председатель совета директоров Александр Дюков заявил, что планирует сосредоточиться на работе в РФС.
Если мне будет оказано доверие, то, конечно, в данном случае совместительство с работой в футбольном клубе «Зенит» будет неправильным. И я, конечно, покину эту должность и сосредоточусь на своей деятельности в РФС.
Выборы президента РФС пройдут 22 февраля.
УРА!
УРА!
При нем и бронматаном можно было накачиваться, и соперники с судьями без проблем скупались, ну а то что спартачи сборную сливали и по 1:18 в еврокубках страну позорили - это мелочи.
При нем и бронматаном можно было накачиваться, и соперники с судьями без проблем скупались, ну а то что спартачи сборную сливали и по 1:18 в еврокубках страну позорили - это мелочи.