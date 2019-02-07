Дюков: «Если стану президентом РФС, то уйду из „Зенита“»

Председатель совета директоров Александр Дюков заявил, что планирует сосредоточиться на работе в РФС .

Если мне будет оказано доверие, то, конечно, в данном случае совместительство с работой в футбольном клубе «Зенит» будет неправильным. И я, конечно, покину эту должность и сосредоточусь на своей деятельности в РФС .