Точилин: «Нам нужны крайние защитники»

Наставник «Сочи» Александр Точилин рассказал о товарищеском матче с «Енисеем» (3:3).

Погода внесла свои коррективы, но поле было в хорошем состоянии. Мяч после дождя стелился, скорости были высокие — играть в таких условия даже приятнее. Организацией игры, содержанием атакующих действий доволен. Единственное — было непривычно для нас много брака. Может, сказалось, что мы ехали на стадион час, к тому же матч проходил в раннее время. Первый сбор в Сочи у нас был посвящен работой над «физикой», а здесь уже оттачиваем игровые сочетания, наигрываем состав. Касаев и Казаев прибавляют.

Нам нужны крайние защитники. В Сочи мы просматривали Макоева, но в Турцию его не взяли, а молодой Лелюкаев из нальчикского «Спартака» уже на этом сборе получил травму и покинул расположение команды. Продолжаем рассматривать варианты усиления на необходимых нам позициях.