Дюков: «Важно сохранить 6-е место в клубном рейтинге УЕФА»

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков прокомментировал положение сборной России в рейтинге ФИФА . Команда на данный момент занимает 50-е место. Также руководитель высказался и о клубном рейтинге УЕФА .

Наша национальная сборная прекрасно выступила на прошедшем чемпионате мира, и мы все ждем повторения этого успеха. Сейчас мы на 50-м месте, что, конечно, несправедливо. У клубного футбола свои задачи - мы сейчас на шестом месте в рейтинге УЕФА , и, конечно, важно это место сохранить. У нас есть возможность стать и пятыми, и я считаю, что это достижимо.