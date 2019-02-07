Дюков: «ПФЛ стоит вернуться к формату „весна-осень“»

Кандидат на пост президента РФС Александр Дюков считает, что в российском футболе нужно развивать инфраструктуру.

Останется ли система «осень-весна»? Я не считаю, что переход на новую систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперёд. С другой стороны, нельзя сказать, что это создало очень серьёзные, непреодолимые проблемы. Нужно обсуждать тему, но я не считаю, что окончательное решение должно быть исключительно в компетенции президента РФС . Дискуссия будет очень непростой. Премьер-Лига и ФНЛ вряд ли захотят вернуться к прежней системе. Что касается ПФЛ , то, наверное, там стоит вернуться к формату «весна-осень». Но при этом хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ . Вопрос в том, как это осуществить, если ПФЛ будет играть в одном формате, а ФНЛ – в другом.

Переход на «осень-весну» забрал у ПФЛ месяц-полтора, когда можно было бы играть в тёплую погоду. Но в любом случае мы должны понимать, что Россия – северная держава. И большинство регионов, за исключением тех, которые граничат с Чёрным морем, имеют отрицательную месячную температуру в течение четырёх-пяти месяцев в году.