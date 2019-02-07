Полузащитник ЦСКА Кучаев прооперирован

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.32 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.7 4.15 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Полузащитник ЦСКА Кучаев прооперирован

сегодня, 21:28

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с повреждением медиального мениска. Операция прошла успешно. О сроках восстановления 20-летнего игрока сообщат позднее.

В текущем сезоне футболист провел лишь 3 матча в РПЛ, отыграв в общей сложности 81 минуту.

Напомним, что ЦСКА сегодня разгромил норвежский «Согндаль» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   56 / 776
сегодня в 22:23
Здоровья Кучаеву!
RIR68
RIR68
   95 / 776
сегодня в 22:23
не прёт Косте. здоровья и удачи!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 776
сегодня в 22:09
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Ваня лучший
       221 / 776
    сегодня в 22:04
    Мениск, тем более медиальный, это атроскопическая операция, т.е. без разреза, через прокол. Через месяц будет в строю.
    Не факт!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ваня лучший
       9 / 776
    сегодня в 21:59
    Мениск, тем более медиальный, это атроскопическая операция, т.е. без разреза, через прокол. Через месяц будет в строю.
    Бум надеяться, что так оно и будет.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Leha-ha50
       20 / 776
    сегодня в 21:55
    Пока неясно??? Но с вашей "крестовой эпидемией" ничего общего. Пока - единичный случай.
    Мениск, тем более медиальный, это атроскопическая операция, т.е. без разреза, через прокол. Через месяц будет в строю.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 776
    сегодня в 21:53
    Как же так??? Игроков итак минимум, а тут такое.
    Косте скорейшего возвращения в строй!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
       9 / 776
    сегодня в 21:51
    Здоровья Косте,ну что ,Гончаренковские методы дают о себе знать или случайность?
    Пока неясно???
    Но с вашей "крестовой эпидемией" ничего общего. Пока - единичный случай.
    SHMEL
    SHMEL
       26 / 776
    сегодня в 21:39
    Ну как же так Костя?Выздоравливай.
    mangoх12
    mangoх12
       7 / 776
    сегодня в 21:34
    чет не везучий год для парня..
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 776
    сегодня в 21:32
    Здоровья Косте,ну что ,Гончаренковские методы дают о себе знать или случайность?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       73 / 776
    сегодня в 21:30
    Не везёт парню. Здоровья ему!
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