Полузащитник ЦСКА Кучаев прооперирован

сегодня, 21:28

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с повреждением медиального мениска. Операция прошла успешно. О сроках восстановления 20-летнего игрока сообщат позднее.

В текущем сезоне футболист провел лишь 3 матча в РПЛ , отыграв в общей сложности 81 минуту.