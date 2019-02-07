Полузащитник ЦСКА Кучаев прооперирован

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с повреждением медиального мениска. Операция прошла успешно. О сроках восстановления 20-летнего игрока сообщат позднее.
В текущем сезоне футболист провел лишь 3 матча в РПЛ, отыграв в общей сложности 81 минуту.
Напомним, что ЦСКА сегодня разгромил норвежский «Согндаль» в товарищеском матче.
Косте скорейшего возвращения в строй!!!
Косте скорейшего возвращения в строй!!!
Но с вашей "крестовой эпидемией" ничего общего. Пока - единичный случай.
Но с вашей "крестовой эпидемией" ничего общего. Пока - единичный случай.