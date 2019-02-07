Иско: «Мне не дают столько шансов в „Реале“, как другим игрокам»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 65’  Лацио 1:0  Эмполи 1.48 4 7.9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 4 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СеницаСеница 3:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 2:1 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 3:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
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Иско: «Мне не дают столько шансов в „Реале“, как другим игрокам»

сегодня, 22:32

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал высказывание бывшего игрока «сливочных» Рубена Де ла Реда, который заявил, что «Реал» не может слишком долго ждать, пока некоторые футболисты выйдут на уровень остальных товарищей по команде.

«Я полностью согласен с Де ла Редом, но когда тебе не дают столько же возможностей, как и другим футболистам, ситуация меняется. Я по-прежнему продолжаю работать и жду шансов», — написал Иско в «твиттере».

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Все комментарии
No problem
No problem
   22 / 779
сегодня в 23:21
Иди бухни плакса.
Ищи весь негатив в себе тормоз.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   40 / 779
сегодня в 22:58
Рубен тож был классный игрок)
Жаль, что вот так пришлось завершить карьеру..
allemz
allemz
   14 / 779
сегодня в 22:56
Получишь свой шанс уже в Челси.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   168 / 779
сегодня в 22:53
Жди дальше
STVA 1
STVA 1
   84 / 779
сегодня в 22:44
Есть другие клубы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 779
сегодня в 22:43
С такими обидами на тренерский штаб нечего в клубе делать. Уж как минимум игроку точно будет лучше. Докажи делом, что ты хорош.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 779
сегодня в 22:41
Пора возвращаться в Малагу.))
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