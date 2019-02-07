Иско: «Мне не дают столько шансов в „Реале“, как другим игрокам»

сегодня, 22:32

Полузащитник «Реала» Иско прокомментировал высказывание бывшего игрока «сливочных» Рубена Де ла Реда, который заявил, что «Реал» не может слишком долго ждать, пока некоторые футболисты выйдут на уровень остальных товарищей по команде.

«Я полностью согласен с Де ла Редом, но когда тебе не дают столько же возможностей, как и другим футболистам, ситуация меняется. Я по-прежнему продолжаю работать и жду шансов», — написал Иско в «твиттере».