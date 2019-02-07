Жамалетдинов: «Мне было бы полезно остаться в „Лехе“ подольше»

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА , считает, что из Польши у него больше шансов попасть в топ-лигу Европы, чем из России.

Многие игроки, арендованные у ЦСКА , не возвращаются в этот клуб. Думаю, мне бы пошло на пользу, если бы я заиграл в «Лехе» и остался бы здесь подольше. В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы.