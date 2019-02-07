Жамалетдинов: «Мне было бы полезно остаться в „Лехе“ подольше»

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, считает, что из Польши у него больше шансов попасть в топ-лигу Европы, чем из России.
Многие игроки, арендованные у ЦСКА, не возвращаются в этот клуб. Думаю, мне бы пошло на пользу, если бы я заиграл в «Лехе» и остался бы здесь подольше. В ЦСКА очень большая конкуренция, играют иностранцы.
Я хотел бы через несколько лет играть в топ-лиге Европы, но западные команды не смотрят на РПЛ, тогда как многие польские футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, так будет и со мной.