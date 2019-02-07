Раньери: «МЮ же должен когда-то проиграть. Почему не нам?»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который состоится в рамках 26-го тура АПЛ .

Нам нужно оставаться позитивными и бороться. Если мы проиграем еще до игры, то уступим и на самом деле. Рано или поздно МЮ должен проиграть, так почему бы им это не сделать в матче с «Фулхэмом»?