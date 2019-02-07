Умтити: «Сделаю всё, чтобы сыграть с „Лионом“»

сегодня, 22:44

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити сообщил, что намерен выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

Напомним, что француз является воспитанником «ткачей».

Я сделаю всё, чтобы выйти на поле стадиона «Лиона». Очень хочу вновь сыграть при болельщиках этой команды.

В то же время СМИ полагают, что шансы Умтити сыграть в данном матче практически равны нулю.

Умтити уже несколько месяцев мучается из-за травмированного колена. В текущем сезоне он провел лишь 8 матчей.