Джан: «В 2018-м я проиграл ЛЧ Роналду, теперь хочу выиграть вместе с ним»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился амбициозными планами на текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Джан в составе «Ливерпуля» дошел до финала турнира, где уступил «Реалу» с Криштиану Роналду.

В прошлом году я проиграл Роналду финал Лиги чемпионов, а в этом году хочу победить вместе с ним.

Приятно играть вместе с Роналду, все футболисты «Юве» хотели видеть его в команде. Криштиану - чемпион на поле и хороший парень вне его. Мы многому у него учимся.