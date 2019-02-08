Черышев: «Мы сделали большой шаг к финалу Кубка Испании»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвёл итоги первого выездного матча с «Бетисом» в полуфинале Кубка Испании (2:2). Россиянин забил свой гол при счёте 2:0 в пользу хозяев поля.

Мы должны оценивать эту игру положительно, учитывая, что проигрывали в два мяча. Мы создали много опасных моментов. Нам нужно исправить свои ошибки на стандартах, но мы сделали большой шаг к финалу, хоть ответный матч тоже будет непростым.

Мы до последнего верили в себя. В первом тайме у нас были стопроцентные голевые шансы. Мы показывали хороший футбол и создавали моменты. Особенно примечательно, что нам удавалось это делать после недавней игры с «Барселоной» на «Камп Ноу», где мы оставили много сил.

Я верил, что мы сможем завершить атаку, и сделал для этого всё, что мог. Позже у меня был ещё один голевой шанс, но в итоге второй гол забил Гамейро, и мы можем ехать домой счастливыми.