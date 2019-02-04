Сычев: «Головин адаптировался во Франции»

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев поддержал полузащитника «Монако» Александра Головина.
Думаю, на Головина повлияла смена тренера, с новым тренером появляется некая энергетическая перезагрузка у команды. Также у Александра завершилась адаптация к чемпионату: он оправился от травм и пришел в оптимальную форму, что позволяет ему показывать свою игру и забивать мячи.
Головин, мамаев - такие же любители полетать на частных самолётиках, только гонору выше башни унитаз-стэдиума, а таланта и мастерства во сто раз меньше.
Головин, мамаев - такие же любители полетать на частных самолётиках, только гонору выше башни унитаз-стэдиума, а таланта и мастерства во сто раз меньше.
И конечно без травм.
И конечно без травм.