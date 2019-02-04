Сычев: «Головин адаптировался во Франции»

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев поддержал полузащитника «Монако» Александра Головина.

Думаю, на Головина повлияла смена тренера, с новым тренером появляется некая энергетическая перезагрузка у команды. Также у Александра завершилась адаптация к чемпионату: он оправился от травм и пришел в оптимальную форму, что позволяет ему показывать свою игру и забивать мячи.