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Федор Кудряшов: за турецким чемпионством!

Ждали перехода Кудряшова в «Фенербахче», но защитник сборной России присоединился к «Истанбулу». И это гораздо лучше! «Соккер.ру» рассказывает о новой команде Федора.

Почему не остался в России?

10 января Федор Кудряшов расторг контракт с «Рубином», не согласившись пойти на существенное сокращение зарплаты, как его коллега Гранат, который предпочел остаться под крылом Курбана Бердыева и зарабатывать меньше. На внутреннем рынке спрос на Кудряшова обеспечивали «Зенит» и «Краснодар», но ни один из двух лидеров РПЛ не довел дело до конца. Думаю, решение было чисто футбольным: Федор – мастеровитый и стабильный игрок, но он крайний защитник классической формации – цепкий, смелый, но малоэффективный в атаке.

Стиль «Краснодара» и «Зенита» предполагает ширину атак и взлом вражеских редутов за счет активной игры «крыльев» - крайних защитников. Заставлять Федора играть в такой футбол бессмысленно, у него хватит здоровья, чтобы закрыть всю бровку, но атакующий скилл развит слабо, на подступах к чужой штрафной площади он не Марио Фернандес и даже не Рауш. Таким образом, топ-клубы РПЛ могли не разглядеть в Кудряшове необходимых качеств, а середняки не потянут его контракт, да и какой интерес топтаться на месте? Возвращение в «Ростов» или «Ахмат», переход в «Оренбург» (допустим, что с этими клубами удалось бы договориться об условиях) точно не стало бы повышением и новым вызовом.

«Истанбул» вместе «Фенербахче»

Кудряшов решил рискнуть и сменил Россию на брег турецкий. Поначалу инсайдеры отправляли Федора в «Фенербахче», но, к счастью, ошиблись. Именитый стамбульский клуб проваливает этот сезон. Был жуткий скандал: помощники Филлипа Коку, как выяснилось, сливали информацию экс-тренеру Коджаману, тот передавал данные конкурентам. Нашлись саботажники и среди футболистов. Все это завело «Фенербахче» в зону вылета, откуда «канарейки» выбрались лишь недавно, но ушли от опасной зоны не слишком далеко: занимают 14 место из 18 команд, до верхней границы подвала всего лишь два очка. За «Фенер», напомню, выступает другой игрок сборной России – Роман Нойштедтер, но у Кудряшова свой путь.

Федор присоединился к клубу «Истанбул Башакшехир», который лидирует в чемпионате Турции после 19 сыгранных туров, опережая «Галатасарай» на 6 очков. После изменения формы управления «Истанбул» стал представлять конкретный район Стамбула – Башакшехир, поменял цвета и эмблему, а еще стал грозной силой в Суперлиге. По итогам сезона 2013/2014 «Истанбул» вылез из пучины первой лиги, чтобы сходу занять четвертую строчку в элитном дивизионе. Дальше будет еще одно четвертое место, «серебро» и «бронза», так что нынешний рейд к чемпионству не назовешь случайным. «Истанбул» - новоиспеченный гранд чемпионата Турции, его следует котировать наравне с «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем», причем конкретно в нынешнем состоянии новый клуб Федора Кудряшова во всех смыслах сильнее и увереннее любого из «Большой тройки».

А вот так красочно «Истанбул» приветствовал первого россиянина в своем составе. Не обошлось без «Калинки-Малинки».

Состав «Истанбула»

«Башакшехир» не хочет упускать историческую возможность выиграть чемпионат Турции, поэтому серьезно усилился зимой: в команде семь новичков. За 2 миллиона евро «Истанбул» подписал бразильца Робиньо, который некогда выступал за «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан», а сейчас перешел из другого турецкого клуба – «Сивасспора». На правах свободного агента подписан Таски, который полгода оставался без клуба после ухода из «Спартака». Кстати, Сердар призван заменить в составе другого засветившегося в РПЛ футболиста – Мануэла Да Кошту, проданного «Иттихаду» за 4.5 миллиона евро. В первой части чемпионата поигравший за «Локомотив» Да Кошта составлял основную пару центральных защитников с Александром Епуряну, который тоже долго играл в России.

Вообще, известных футболистов в «Истанбуле» полно. Да, в основном это «сбитые летчики», но по меркам турецкого чемпионата их мастерства хватает, чтобы держаться на первом месте. Здесь и Эммануэль Адебайор, и суперветеран Эмре Белезоглу, и опальный Арда Туран, а еще Гекхан Инлер, Эльеро Элиа, Гаэль Клиши. Демба Ба подъехал зимой из Китая, став частью мощной кампании по усилению состава. Можете себе представить столько известных футболистов в одном российском клубе? Впрочем, имена главных звезд «Истанбула» по игре вы можете и не знать: это боснийцы Эдин Вишча и Рияд Байич, а еще молодой турецкий полузащитник Ирфан Кахвечи.

Конкурент Кудряшова

«Истанбул» пляшет от печки, главный тренер Абдулла Авчи – это турецкий Бердыев в смысле игровой философии. Лидер чемпионата Турции только шестой по забитым мячам после 19 сыгранных туров, зато по качеству обороны лидирует с огромным отрывом. «Истанбул» пропустил только 10 мячей, в то время как три его ближайших преследователя вынимали мяч из сетки по 21 разу. Авчи использует схему 4-2-3-1, а крайние защитники у него вперед практически не ходят, главное – чтобы было надежно сзади.

Это вполне подходит Кудряшову, только сначала нужно выиграть конкуренцию на позиции левого защитника, где действует Гаэль Клиши. Это будет непросто. Экс-игроку «Арсенала» и «Манчестер Сити» уже 33 года, но по меркам чемпионата Турции – он топ, к тому же, уже второй сезон играет в основе «Истанбула». В общем, что касается игровых перспектив Кудряшова, все не так однозначно. Скорее всего, он попадет «под» Клиши в концовке этого сезона, а вот в следующем, может быть, выиграет конкуренцию – контракт ведь рассчитан на полтора года. Как бы то ни было, в ближайшие месяцы у Федора отличный шанс стать первым россиянином, выигравшим чемпионат Турции.