Федор Кудряшов: за турецким чемпионством!

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.5 4.35 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.85 3.45 5.1
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 0:3 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 9.5 7 1.22
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 5.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.65 3.23 2.6
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.4 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.2 2.6
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.85 3.6 3.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.2 3.2 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.6 2.85 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.55 2.85 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Федор Кудряшов: за турецким чемпионством!

сегодня, 12:30

Федор Кудряшов: за турецким чемпионством!

Ждали перехода Кудряшова в «Фенербахче», но защитник сборной России присоединился к «Истанбулу». И это гораздо лучше! «Соккер.ру» рассказывает о новой команде Федора.

Почему не остался в России?

10 января Федор Кудряшов расторг контракт с «Рубином», не согласившись пойти на существенное сокращение зарплаты, как его коллега Гранат, который предпочел остаться под крылом Курбана Бердыева и зарабатывать меньше. На внутреннем рынке спрос на Кудряшова обеспечивали «Зенит» и «Краснодар», но ни один из двух лидеров РПЛ не довел дело до конца. Думаю, решение было чисто футбольным: Федор – мастеровитый и стабильный игрок, но он крайний защитник классической формации – цепкий, смелый, но малоэффективный в атаке.

Стиль «Краснодара» и «Зенита» предполагает ширину атак и взлом вражеских редутов за счет активной игры «крыльев» - крайних защитников. Заставлять Федора играть в такой футбол бессмысленно, у него хватит здоровья, чтобы закрыть всю бровку, но атакующий скилл развит слабо, на подступах к чужой штрафной площади он не Марио Фернандес и даже не Рауш. Таким образом, топ-клубы РПЛ могли не разглядеть в Кудряшове необходимых качеств, а середняки не потянут его контракт, да и какой интерес топтаться на месте? Возвращение в «Ростов» или «Ахмат», переход в «Оренбург» (допустим, что с этими клубами удалось бы договориться об условиях) точно не стало бы повышением и новым вызовом.

«Истанбул» вместе «Фенербахче»

Кудряшов решил рискнуть и сменил Россию на брег турецкий. Поначалу инсайдеры отправляли Федора в «Фенербахче», но, к счастью, ошиблись. Именитый стамбульский клуб проваливает этот сезон. Был жуткий скандал: помощники Филлипа Коку, как выяснилось, сливали информацию экс-тренеру Коджаману, тот передавал данные конкурентам. Нашлись саботажники и среди футболистов. Все это завело «Фенербахче» в зону вылета, откуда «канарейки» выбрались лишь недавно, но ушли от опасной зоны не слишком далеко: занимают 14 место из 18 команд, до верхней границы подвала всего лишь два очка. За «Фенер», напомню, выступает другой игрок сборной России – Роман Нойштедтер, но у Кудряшова свой путь.

Федор присоединился к клубу «Истанбул Башакшехир», который лидирует в чемпионате Турции после 19 сыгранных туров, опережая «Галатасарай» на 6 очков. После изменения формы управления «Истанбул» стал представлять конкретный район Стамбула – Башакшехир, поменял цвета и эмблему, а еще стал грозной силой в Суперлиге. По итогам сезона 2013/2014 «Истанбул» вылез из пучины первой лиги, чтобы сходу занять четвертую строчку в элитном дивизионе. Дальше будет еще одно четвертое место, «серебро» и «бронза», так что нынешний рейд к чемпионству не назовешь случайным. «Истанбул» - новоиспеченный гранд чемпионата Турции, его следует котировать наравне с «Галатасараем», «Фенербахче» и «Бешикташем», причем конкретно в нынешнем состоянии новый клуб Федора Кудряшова во всех смыслах сильнее и увереннее любого из «Большой тройки».

А вот так красочно «Истанбул» приветствовал первого россиянина в своем составе. Не обошлось без «Калинки-Малинки».

Состав «Истанбула»

«Башакшехир» не хочет упускать историческую возможность выиграть чемпионат Турции, поэтому серьезно усилился зимой: в команде семь новичков. За 2 миллиона евро «Истанбул» подписал бразильца Робиньо, который некогда выступал за «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан», а сейчас перешел из другого турецкого клуба – «Сивасспора». На правах свободного агента подписан Таски, который полгода оставался без клуба после ухода из «Спартака». Кстати, Сердар призван заменить в составе другого засветившегося в РПЛ футболиста – Мануэла Да Кошту, проданного «Иттихаду» за 4.5 миллиона евро. В первой части чемпионата поигравший за «Локомотив» Да Кошта составлял основную пару центральных защитников с Александром Епуряну, который тоже долго играл в России.

Вообще, известных футболистов в «Истанбуле» полно. Да, в основном это «сбитые летчики», но по меркам турецкого чемпионата их мастерства хватает, чтобы держаться на первом месте. Здесь и Эммануэль Адебайор, и суперветеран Эмре Белезоглу, и опальный Арда Туран, а еще Гекхан Инлер, Эльеро Элиа, Гаэль Клиши. Демба Ба подъехал зимой из Китая, став частью мощной кампании по усилению состава. Можете себе представить столько известных футболистов в одном российском клубе? Впрочем, имена главных звезд «Истанбула» по игре вы можете и не знать: это боснийцы Эдин Вишча и Рияд Байич, а еще молодой турецкий полузащитник Ирфан Кахвечи.

Конкурент Кудряшова

«Истанбул» пляшет от печки, главный тренер Абдулла Авчи – это турецкий Бердыев в смысле игровой философии. Лидер чемпионата Турции только шестой по забитым мячам после 19 сыгранных туров, зато по качеству обороны лидирует с огромным отрывом. «Истанбул» пропустил только 10 мячей, в то время как три его ближайших преследователя вынимали мяч из сетки по 21 разу. Авчи использует схему 4-2-3-1, а крайние защитники у него вперед практически не ходят, главное – чтобы было надежно сзади.

Это вполне подходит Кудряшову, только сначала нужно выиграть конкуренцию на позиции левого защитника, где действует Гаэль Клиши. Это будет непросто. Экс-игроку «Арсенала» и «Манчестер Сити» уже 33 года, но по меркам чемпионата Турции – он топ, к тому же, уже второй сезон играет в основе «Истанбула». В общем, что касается игровых перспектив Кудряшова, все не так однозначно. Скорее всего, он попадет «под» Клиши в концовке этого сезона, а вот в следующем, может быть, выиграет конкуренцию – контракт ведь рассчитан на полтора года. Как бы то ни было, в ближайшие месяцы у Федора отличный шанс стать первым россиянином, выигравшим чемпионат Турции.

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Все комментарии
Alhunah
Alhunah
сегодня в 12:45
Глядишь в следующем сезоне закатит трёху зениту в кубке уефа)
romanDonskoy
romanDonskoy
   543 / 814
сегодня в 12:39
Удачи, лучше чем в России, хуже чем в зените))
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