Наши в Турции. Кудряшов не потеряется

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.3 4.25 1.72
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.45 3.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.85 3.2 2.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.1 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.8
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3.85 3.6 1.85
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:1 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 4:0 Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 44’ Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 6 4 1.5
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Наши в Турции. Кудряшов не потеряется

сегодня, 17:48
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Нойштедтер Роман
Нойштедтер Роман
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Кудряшов Федор
Кудряшов Федор
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Дьяков Виталий
Дьяков Виталий
Защитник

«Соккер.ру» насчитал одиннадцать футболистов с российским паспортом, которые успели поиграть в Турции до Кудряшова, а двое представляют турецкие клубы прямо сейчас.

1. Юрий Матвеев («Анкарагюджю», 1993-1994). Матвеев – лучший бомбардир первого розыгрыша чемпионата России (1992 год), причем 21 гол настрелял в составе «Уралмаша». Следующий сезон начался для Матвеева с тяжелой травмы (перелом лодыжки), которая на пять месяцев выбила его из строя. В футбол играть хотелось, да и кушать что-то было нужно, поэтому Матвеев отправился в «Анкарагюджю» «зимовать», тем более в этой команде работал Валерий Непомнящий. Провел 15 матчей в чемпионате Турции, забил один мяч.

2. Мухсин Мухамадиев («Анкарагюджю», 1993-1994). В той же команде у Непомнящего играл не только Матвеев. Таджик по национальности, Мухамадиев после распада СССР сыграл по матчу за сборные Таджикистана и России, так что записываем его в число «наших». Мухсин оказался самым успешным среди соотечественников, приглашенных Валерием Непомнящим в «Анкарагюджю»: 29 матчей и 4 гола. После этого Мухамадиев перешел в «Спартак» и выиграл чемпионат России-1994.

3. Сергей Агашков («Анкарагюджю», 1994). Уроженец Ашхабада Агашков долгое время играл в Ростове-на-Дону за СКА и в Москве за «Торпедо», а потом пустился «во все тяжкие»: Южная Корея, Израиль и, наконец, Турция. Сыграл 23 матча за «Анкарагюджю», отметился двумя голами и вернулся в «Торпедо».

4. Олег Саленко («Истанбулспор», 1996-1998). Лучший бомбардир ЧМ-1994 оказался в Турции спустя всего лишь полтора года после своего триумфа в США и пяти голов в ворота Камеруна. Саленко и в Турции начал бодро, выбился в лучшие снайперы команды, но в следующем сезоне его подвело давно мучившее колено, пришлось ложиться на операцию, и это стало началом конца карьеры. До официального окончания карьеры Олег не забил ни одного гола и больше мучился, чем играл.

5. Вячеслав Мельников («Анкарагюджю», 1997-1998). Начинал карьеру в Новороссийске, затем безуспешно пробовался в ЦСКА и уехал в Израиль, откуда Мельникова занесло в Анкару. 10 матчей и 2 гола – таковы показатели в чемпионате Турции футболиста, который после «Анкарагюджю» играл в Малайзии и Гонконге.

6. Ильшат Файзулин («Алтай», 2000). Добившись успеха с ЦСКА в первой половине 90-х, отправился покорять Европу, и турецкий «Алтай» был далеко не первой остановкой Ильшата. В Турцию Файзулина занесло после выступлений в Испании и Португалии, но в «Алтае» Ильшат почти не играл (принял участие в пяти матчах) и быстро вернулся в Испанию.

7. Вячеслав Камольцев («Коджаэлиспор», 2000). На несколько месяцев отъезжал из «Торпедо» в Турцию, чтобы поиграть на правах аренды за «Коджаэлиспор». Вячеслав помог этой команде избежать вылета в низший дивизион, сыграв 13 матчей и забив 3 гола за время командировки.

8. Андрей Кривов («Газиантепспор», 2000-2002). Полузащитник отправился в турецкое турне из волгоградского «Ротора», в состав этой команды и вернулся два года спустя. В первом сезоне с «Газиантепспором» Андрей занял третье место в чемпионате Турции, в следующем опустился на шестое. Играл от случая к случаю: 24 матча и 1 гол.

9. Дмитрий Хлестов («Бешикташ», 2000-2002). После восьми сезонов и семи чемпионств в составе «Спартака» Хлестов принял новый вызов и отправился играть в Стамбул. Дмитрий выигрывал конкуренцию на своей позиции, но из-за травм провел всего лишь 24 матча в чемпионате за два года.

10. Владимир Бесчастных («Фенербахче», 2000-2002). В 2003-м еще один многократный чемпион России в составе «Спартака» отправился в Турцию, но пребывание Бесчастных в «Фенербахче» было коротким и прозаичным: 1 гол в 12 матчах.

11. Роман Нойштедтер («Фенербахче», с 2016 года). Роман – самый успешный российский легионер в Турции. Во-первых, он выигрывал «серебро» и «бронзу» тамошнего чемпионата, во-вторых, является постоянным игроком стартового состава своей команды. Только в чемпионате Нойштедтер провел за «Фенер» 68 матчей – больше, чем любой другой российский легионер в Турции.

12. Виталий Дьяков («Сивасспор», 2017-2018). Летом 2017-го воспитанник «Локомотива», запомнившийся любителям российского футбола по выступлениям за «Ростов» и «Динамо» в РПЛ, подписал двухлетний контракт с «Сивасспором». В Турции играл нерегулярно (13 матчей и два гола), поэтому спустя год расторг соглашение с работодателем. С тех пор Виталий пребывает в статусе свободного агента.

13. Арсен Хубулов («Эрзурумспор», 2018 - 2019). Хубулов провел 10 лет профессиональной карьеры в России, выступая за «Автодор», «Аланию», «Кубань» и «Анжи». Прошедшим летом он решил проверить свои силы за рубежом и присоединился к дебютанту высшего дивизиона чемпионата Турции. За полгода Арсен два раза вышел в старте, провел на поле в общей сложности 150 минут, а с 10 ноября даже в заявку своей команды на матчи не попадает. Ходят слухи, что в феврале Хубулов расторгнет контракт с «Эрзурумспором» и присоединится к «Оренбургу» на правах свободного агента.

14. Федор Кудряшов (ждем в «Фенербахче»). Если бы оказался 13-м, то только порадовался бы. Кудряшова не напугаешь «несчастливым» числом, более того, Федор долгое время играл под 13-м номером в «Спартаке», «Краснодаре» и «Ахмате», и только Курбан Бердыев запрещает использовать «чертову дюжину», причем не только в качестве игровых номеров. Команду Курбана Бекиевича вы не встретите на 13-м этаже отеля или летящей куда-нибудь 13-го числа. Удивительно, что Бердыев от Кудряшова не отказался из-за своего сильного суеверия, ведь Федор не просто играл под 13-м номером на протяжении большей части своей карьеры, но и имеет татуировку с этим числом на левой икре.

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