Наши в Турции. Кудряшов не потеряется

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«Соккер.ру» насчитал одиннадцать футболистов с российским паспортом, которые успели поиграть в Турции до Кудряшова, а двое представляют турецкие клубы прямо сейчас.

1. Юрий Матвеев («Анкарагюджю», 1993-1994). Матвеев – лучший бомбардир первого розыгрыша чемпионата России (1992 год), причем 21 гол настрелял в составе «Уралмаша». Следующий сезон начался для Матвеева с тяжелой травмы (перелом лодыжки), которая на пять месяцев выбила его из строя. В футбол играть хотелось, да и кушать что-то было нужно, поэтому Матвеев отправился в «Анкарагюджю» «зимовать», тем более в этой команде работал Валерий Непомнящий. Провел 15 матчей в чемпионате Турции, забил один мяч.

2. Мухсин Мухамадиев («Анкарагюджю», 1993-1994). В той же команде у Непомнящего играл не только Матвеев. Таджик по национальности, Мухамадиев после распада СССР сыграл по матчу за сборные Таджикистана и России, так что записываем его в число «наших». Мухсин оказался самым успешным среди соотечественников, приглашенных Валерием Непомнящим в «Анкарагюджю»: 29 матчей и 4 гола. После этого Мухамадиев перешел в «Спартак» и выиграл чемпионат России-1994.

3. Сергей Агашков («Анкарагюджю», 1994). Уроженец Ашхабада Агашков долгое время играл в Ростове-на-Дону за СКА и в Москве за «Торпедо», а потом пустился «во все тяжкие»: Южная Корея, Израиль и, наконец, Турция. Сыграл 23 матча за «Анкарагюджю», отметился двумя голами и вернулся в «Торпедо».

4. Олег Саленко («Истанбулспор», 1996-1998). Лучший бомбардир ЧМ -1994 оказался в Турции спустя всего лишь полтора года после своего триумфа в США и пяти голов в ворота Камеруна. Саленко и в Турции начал бодро, выбился в лучшие снайперы команды, но в следующем сезоне его подвело давно мучившее колено, пришлось ложиться на операцию, и это стало началом конца карьеры. До официального окончания карьеры Олег не забил ни одного гола и больше мучился, чем играл.

5. Вячеслав Мельников («Анкарагюджю», 1997-1998). Начинал карьеру в Новороссийске, затем безуспешно пробовался в ЦСКА и уехал в Израиль, откуда Мельникова занесло в Анкару. 10 матчей и 2 гола – таковы показатели в чемпионате Турции футболиста, который после «Анкарагюджю» играл в Малайзии и Гонконге.

6. Ильшат Файзулин («Алтай», 2000). Добившись успеха с ЦСКА в первой половине 90-х, отправился покорять Европу, и турецкий «Алтай» был далеко не первой остановкой Ильшата. В Турцию Файзулина занесло после выступлений в Испании и Португалии, но в «Алтае» Ильшат почти не играл (принял участие в пяти матчах) и быстро вернулся в Испанию.

7. Вячеслав Камольцев («Коджаэлиспор», 2000). На несколько месяцев отъезжал из «Торпедо» в Турцию, чтобы поиграть на правах аренды за «Коджаэлиспор». Вячеслав помог этой команде избежать вылета в низший дивизион, сыграв 13 матчей и забив 3 гола за время командировки.

8. Андрей Кривов («Газиантепспор», 2000-2002). Полузащитник отправился в турецкое турне из волгоградского «Ротора», в состав этой команды и вернулся два года спустя. В первом сезоне с «Газиантепспором» Андрей занял третье место в чемпионате Турции, в следующем опустился на шестое. Играл от случая к случаю: 24 матча и 1 гол.

9. Дмитрий Хлестов («Бешикташ», 2000-2002). После восьми сезонов и семи чемпионств в составе «Спартака» Хлестов принял новый вызов и отправился играть в Стамбул. Дмитрий выигрывал конкуренцию на своей позиции, но из-за травм провел всего лишь 24 матча в чемпионате за два года.

10. Владимир Бесчастных («Фенербахче», 2000-2002). В 2003-м еще один многократный чемпион России в составе «Спартака» отправился в Турцию, но пребывание Бесчастных в «Фенербахче» было коротким и прозаичным: 1 гол в 12 матчах.

11. Роман Нойштедтер («Фенербахче», с 2016 года). Роман – самый успешный российский легионер в Турции. Во-первых, он выигрывал «серебро» и «бронзу» тамошнего чемпионата, во-вторых, является постоянным игроком стартового состава своей команды. Только в чемпионате Нойштедтер провел за «Фенер» 68 матчей – больше, чем любой другой российский легионер в Турции.

12. Виталий Дьяков («Сивасспор», 2017-2018). Летом 2017-го воспитанник «Локомотива», запомнившийся любителям российского футбола по выступлениям за «Ростов» и «Динамо» в РПЛ , подписал двухлетний контракт с «Сивасспором». В Турции играл нерегулярно (13 матчей и два гола), поэтому спустя год расторг соглашение с работодателем. С тех пор Виталий пребывает в статусе свободного агента.

13. Арсен Хубулов («Эрзурумспор», 2018 - 2019). Хубулов провел 10 лет профессиональной карьеры в России, выступая за «Автодор», «Аланию», «Кубань» и «Анжи». Прошедшим летом он решил проверить свои силы за рубежом и присоединился к дебютанту высшего дивизиона чемпионата Турции. За полгода Арсен два раза вышел в старте, провел на поле в общей сложности 150 минут, а с 10 ноября даже в заявку своей команды на матчи не попадает. Ходят слухи, что в феврале Хубулов расторгнет контракт с «Эрзурумспором» и присоединится к «Оренбургу» на правах свободного агента.

14. Федор Кудряшов (ждем в «Фенербахче»). Если бы оказался 13-м, то только порадовался бы. Кудряшова не напугаешь «несчастливым» числом, более того, Федор долгое время играл под 13-м номером в «Спартаке», «Краснодаре» и «Ахмате», и только Курбан Бердыев запрещает использовать «чертову дюжину», причем не только в качестве игровых номеров. Команду Курбана Бекиевича вы не встретите на 13-м этаже отеля или летящей куда-нибудь 13-го числа. Удивительно, что Бердыев от Кудряшова не отказался из-за своего сильного суеверия, ведь Федор не просто играл под 13-м номером на протяжении большей части своей карьеры, но и имеет татуировку с этим числом на левой икре.