«Ростов» проиграл шведскому «Эстерсунду»

«Ростов» потерпел поражение от шведского клуба «Эстерсунд» в товарищеском матче.
«Эстерсунд» - «Ростов» 4:2
Голы «Ростова»: Скопинцев 1, Кьяртанссон 60
Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Плиев, Хаджикадунич, Новосельцев, Скопинцев, Зайнутдинов, Гацкан, Зуев, Шомуродов, Ионов
Состав после 56-й минуты: Абаев, Глебов, Сигурдарсон, Чернов, Норманн, Попов, Сухомлинов, Щадин, Логашов, Сигурдссон, Кьяртанссон
В другом товарищеском матче дня «Зенит» обыграл «Сарпсборг».
Верим короче.
Верим короче.
Товарнячок зашёл не в масть!
Забыть теперь, как шведы вас подмяли
Чтоб в будущем не повторить напасть!..
Товарнячок зашёл не в масть!
Забыть теперь, как шведы вас подмяли
Чтоб в будущем не повторить напасть!..
своя игра и свои задачи, вперед,южане, как говорится )
своя игра и свои задачи, вперед,южане, как говорится )