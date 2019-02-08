Бийол: «Месси - самый сильный футболист в истории человечества»

Игрок ЦСКА Яка Бийол рассказал о своих клубных предпочтениях.

С детства — «Барселона». Когда я рос, она показывала лучший футбол, что-то неземное! Не могу сказать, что я на кого-то ровняюсь, но считаю, что Лео Месси — самый сильный футболист в истории человечества.

Если говорить о лучших опорниках мира, стараюсь учиться выбору позиции у Серхио Бускетса. Мне нравится, что он выполняет не только оборонительные функции, но и много помогает атаке. Думаю, он самый сильный, а Канте из «Челси» и Эрик Дайер из «Тоттенхэма» — в тройке.