«Краснодар-2» переиграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

«Краснодар-2» переиграл «Урал». Встреча проходила в рамках турнира «Кубок ФНЛ».
«Краснодар-2» - «Урал» 2:1 (0:1)
Голы: Сабуа 75 (пенальти), Сабуа 90 - Эль-Кабир 19
«Краснодар-2»: Сафонов, Назаров, Бородин, Бочко, Ивашин (Рзаев 42), Мартынов, Мацукатов (Текучев 45), Сабуа, Сперцян (Онугха 61), Сергеев, Халназаров (Бутенко 68).
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Кулаков, Меркулов, Ароян, Димитров, Бумаль, Бавин, Жигулев (Погребняк 67), Эль-Кабир, Ильин.
Напомним, что недавно «Урал» одолел «Левски» в контрольном поединке.