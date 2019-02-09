«Рома» одержала разгромную победу над «Кьево»

В матче 23-го тура Серии А «Рома» разгромила «Кьево» на выезде.
Пока свои игры не провели конкуренты «волков», «Рома» делит четвертую строчку с другим римским коллективом, «Лацио». «Кьево» же остается на последнем месте в турнирной таблице.
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди»
«Кьево» - «Рома» 0:3 (0:2)
Голы: Эль-Шаарави 9, Джеко 18, Коларов 51
«Кьево»: Соррентино, Россеттини, Бани, Барба, Фрей (Депаоли 39), Степински, Диуссе, Джаккерини, Хетемай (Пиазон 59), Лерис, Джорджевич
Главный тренер: Ди Карло Доменико.
«Рома»: Миранте, Маркано , Фасио, Коларов, Карсдорп, Н'Зонзи, Дзаньоло (Де Росси 76), Кристанте, Джеко, Эль-Шаарави (Клюйверт 86), Шик (Флоренци 59)
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Кристанте 14, Дзаньоло 17, Барба 21
Судья: Абиссо Розарио.
В предыдущем туре «Рома» сыграла вничью с «Миланом».