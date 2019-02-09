«Марсель» одержал волевую победу над «Дижоном» благодаря голу Балотелли

сегодня, 00:36

«Марсель» одержал победу над «Дижоном» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Отметим, что свой второй гол за провансальцев забил новичок команды Марио Балотелли.

После этой встречи «Марсель» в турнирной таблице делит четвертую сточку с «Сент-Этьеном», а «Дижон» остается на 16-м месте.

Дижон, стадион «Гастон Жерар»

«Дижон» - «Марсель» 1:2 (1:0)

Голы: Марье 18 - Балотелли 56, Окампос 73

«Дижон»: Аллен, Лаутоа, Ямбере, Хаддади, Шафик, Абид (Бальмон 88), Марье, Амальфитано (Каба 76), Таварес, Саид (Слити 83), Квон

Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Амави, Сакаи, Товен, Стротман (Роланду 79), Лопес (Сансон 69), Балотелли, Окампос, Сарр (Жермен 55)

Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Ямбере 43, Лаутоа 50, Сансон 72, Балотелли 81, Шафик 90+3

Судья: Леонар Тома.