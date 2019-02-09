Азмун: «Буду делать всё, чтобы порадовать болельщиков „Зенита“»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал первое интервью пресс-службе «сине-бело-голубых» после своего перехода в клуб из Петербурга.

После Кубка Азии мне нужен был небольшой отдых. Руководство и тренерский штаб «Зенита» пошли навстречу и разрешили несколько дней провести дома. Кроме того, нужно было решить вопрос с визой. Когда дела с паспортом уладили, я первым же рейсом примчался в Испанию.



У меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. Мне было комфортно тренироваться под его руководством. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача тяжелая.



Рад присоединиться к такому большому клубу, как „Зенит“. Обещаю, что буду делать все от себя зависящее, чтобы порадовать болельщиков «Зенита» в будущем.