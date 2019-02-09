«Герта» сенсационно разгромила гладбахскую «Боруссию»

Менхенгладбахская «Боруссия» неожиданно проиграла «Герте» в матче 21-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» остается на второй строчке в турнирной таблице, но уже сегодня ее может обойти «Бавария». «Герта» же поднялась на седьмое место.
Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк»
«Боруссия» - «Герта» 0:3 (0:1)
Голы: Калу 30, Дуда 56, Зелке 76
«Боруссия»: Зоммер, Ланг (Херрманн 64), Гинтер, Эльведи, Вендт, Нойхаус, Штробль (Крамер 81), Хофманн (Кюйсанс 34), Азар, Штиндль, Плеа
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Торунарига, Груич, Лустенбергер, Калу, Дуда (Дарида 88), Миттельштедт, Зелке
Главный тренер: Дардаи Паль.
Предупреждения: Груич 7, Торунарига 65
Судья: Петерсен Мартин.
В параллельном матче «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» сыграли вничью.
это хорошее подспорье для Герты, у него за пару матчей
вроде уже три гола . В свое время он мощно играл за Лейпциг
вл второй Бундеслиге, а в "вышке" чуть сдулся и ушел в Герту,
но если сейчас "проснется", для Герты это будет очень хорошо...
это хорошее подспорье для Герты, у него за пару матчей
вроде уже три гола . В свое время он мощно играл за Лейпциг
вл второй Бундеслиге, а в "вышке" чуть сдулся и ушел в Герту,
но если сейчас "проснется", для Герты это будет очень хорошо...