«Герта» сенсационно разгромила гладбахскую «Боруссию»

сегодня, 19:22

Менхенгладбахская «Боруссия» неожиданно проиграла «Герте» в матче 21-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» остается на второй строчке в турнирной таблице, но уже сегодня ее может обойти «Бавария». «Герта» же поднялась на седьмое место.

Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк»

«Боруссия» - «Герта» 0:3 (0:1)

Голы: Калу 30, Дуда 56, Зелке 76

«Боруссия»: Зоммер, Ланг (Херрманн 64), Гинтер, Эльведи, Вендт, Нойхаус, Штробль (Крамер 81), Хофманн (Кюйсанс 34), Азар, Штиндль, Плеа

Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«Герта»: Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Торунарига, Груич, Лустенбергер, Калу, Дуда (Дарида 88), Миттельштедт, Зелке

Главный тренер: Дардаи Паль.

Предупреждения: Груич 7, Торунарига 65

Судья: Петерсен Мартин.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» сыграли вничью.