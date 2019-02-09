«Манчестер Юнайтед» разгромил «Фулхэм», Погба оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» (51 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Фулхэм» (17 очков) - предпоследний.
Лондон, стадион Крэвен Коттедж
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» 0:3 (0:2)
Голы: Погба 14, Марсьяль 23, Погба 65 (пенальти)
«Фулхэм»: Серхио Рико, Одои, Ле Маршан, Рим, Брайан (Сессеньон 81), Чамберс, Сери, Вьетто, Бабел (Кэрни 78), Шюррле (Кристи 53), Митрович
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Эррера (Байи 85), Погба (МакТоминэй 74), Мата, Марсьяль (Санчес 70), Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Брайан 25, Чамберс 38, Матич 43, Де Хеа 90, Митрович 90
Судья: Тирни Пол.
Напомним, что в прошлом туре «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер».
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
https://www.soccer.ru/game/league/1099846.shtml
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вопрос : кто из трех персонажей напоминает Мауриньо???
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вопрос : кто из трех персонажей напоминает Мауриньо???
Без Неймара, их атака не будет действовать как единая "система". Полузащита и защита - проходные линии. Думаю, пройдете. Наверное, поставлю на проход МЮ.
Без Неймара, их атака не будет действовать как единая "система". Полузащита и защита - проходные линии. Думаю, пройдете. Наверное, поставлю на проход МЮ.
Чай пригорюнилися :)
Чай пригорюнилися :)
Чувствуется , что команда стала единым коллективом!!!
МЮ с победой!!!
Чувствуется , что команда стала единым коллективом!!!
МЮ с победой!!!
Вообщем однозначно что Глушаков и Погба сейчас лучшие в европе,удачи Кононову Сульшеру и Гвардиоле,и все будет бом бом
Вообщем однозначно что Глушаков и Погба сейчас лучшие в европе,удачи Кононову Сульшеру и Гвардиоле,и все будет бом бом
и аппетит начал расти)
и аппетит начал расти)